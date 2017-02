Delavec padel v jašek

13.2.2017 | 19:00

V Ulici 15. aprila v Dobovi se je ob 15.20 delavec pri slovenskih železnicah pri padcu v jašek poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Brežice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice

Poškodba noge

Nogo si je petnajst minut pred šesto popoldan poškodoval tudi delavec v tovarni Inkos v Krmelju. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica.

Gorele saje

Ob 17.46 so na Ratežu v novomeški občini gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ratež in GRC Novo mesto so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik.

Ob Potočnici opazili poginulo ptico

Ob 6.52 so ob potoku Potočnica v Anovcu v občini Krško opazili poginulo ptico. Obveščen je bil dežurni delavec Veterinarsko higienske službe.

M. Ž.