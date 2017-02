Dimniški požari; danes brez elektrike

14.2.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.26 uri so v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež ter Smolenja vas so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik.

Ob 17.55 je v Podgorski ulici v Kočevju zagorelo v dimniku večstanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Kočevje. Pogasili so goreče saje ter s toplotno kamero pregledali okolico dimnika.

Že ob 10.37 je na Gorenjski cesti v Ribnici zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica so pogasili goreče saje, očistili dimno tuljavo ter pregledali okolico dimnika.

Davi nekaj po 6. uri pa so poročali o dimu v sobi stanovanjske hiše na Rožnem Vrhu pri Trebnjem. Podrobnosti še niso znane

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bodanes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC IN TP LISEC 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC , tokokrog Kambič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Sloka cesta med 8.00 in 10.00 uro in na območju TP Brezovska gora med 11.00 in 14.00 uro.

M. K.