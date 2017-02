Kdo bo novomeški športnik leta?

14.2.2017 | 08:30

Lani sta laskavi naziv športnika leta v Novem mestu osvojila atletinja Alenka Radelj in kolesar Marko Kump. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Jutri bodo v Novem mestu razglasili športnika leta za leto 2016. Razglasitev izidov glasovanja bo ob 18. uri na tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki se letos vrača v športno dvorano Marof, kamor bo vstop prost.

Z izborom športnika leta je v Novem mestu konec šestdesetih let prejšnjega stoletja začel Dolenjski list, ki je izbiral športnika Dolenjske, kamor so sodili tudi Posavci in Belokranjci, z leti pa se je ta izbor skrčil na Novo mesto, ki pa je po tej plati kot regijsko središče še vedno zanimivo. Čeprav je bilo lani leto olimpijskih iger, letos med kandidati za novomeškega športnika leta ni nobenega olimpijca.

Med dekleti za športnico leta kandidirajo kolesarka Adrie Mobil Alenka Novak, ki je lani na velodromu postavila državni rekord v vožnji na eno uro ter osvojila drugi mesti na državnem prvenstvu v kronometru in v skupnem vrstnem redu v pokalu Slovenije v cestnem kolesarstvu, tajska boksarka Bojana Šebenik iz kluba borilnih veščin Scorpion international gym, ki je bila druga na evropskem in državnem prvenstvu, in atletinja Atletskega kluba Krka Breda Škedelj, ki je na prvenstvih Slovenije osvojila prvo mesto v teku na 1.500 m v dvorani, drugi mesti v krosu in na 10.000 m ter tretje mesto v teku na 3.000 m.

Med moškimi so kandidati štirje. Igralec namiznega tenisa Darko Jorgić iz Namiznoteniškega kluba Krka je osvojil tretje mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v mešanih dvojicah, tretje mesto na evropskem mladinskem prvenstvu posamezno in v mešanih dvojicah ter leto končal na prvem mestu na evropski jakostni lestvici ter šestem mestu na svetovni jakostni lestvici, zmagal na treh turnirjih najvišjega mladinskega svetovnega ranga ter osvojil naslove državnega prvaka med mlajšimi člani posamezno in v dvojicah ter med mladinci posamezno, v dvojicah in mešanih dvojicah.

Drugi kandidat je kolesar Adrie Mobil David Per, ki je lani osvojil naslov državnega prvaka med mlajšimi člani v kronometru in na cestni dirki ter bil v obeh disciplinah tretji v kategoriji elite, poleg tega pa zmagal na eni izmed najmočnejših dirk za kolesarje do 23. leta, dirki po Flandriji.

Tretji kandidat je tajski boksar Mirko Vorkapić iz kluba borilnih veščin Scorpion international gym, ki je lani osvojil tretje mesto na evropskem prvenstvu, bil državni prvak in zmagovalec mednarodne lige poklicnih tajskih boksarjev po verziji WMC ter zmagovalec mednarodne lige ligi IMTL/IFMA.

Četrti kandidat je metalec diska Tadej Hribar iz Atletskega kluba Krka, državni in pokalni prvak in državni reprezentant.

Za naslov športnega kolektiva leta v Novem mestu se potegujejo Ženski rokometni klub Krka, Košarkarski klub Krka, Namiznoteniški klub Krka, Atletski klub Krka, Moški odbojkarski klub Krka, Moški rokometni klub Krka, Plesni studio Novo mesto in klub borilnih veščin Scorpion international gym. Športnike in športni kolektiv leta bodo izbrali na osnovi glasovanja strokovne komisije in spletnega glasovanja novomeških ljubiteljev športa prek spletne strani novomeške agencije za šport.

I. V.