Kadrovali in tehtali (socialni) denar

14.2.2017 | 10:45

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na včerajšnji seji razpravljali o imenovanju direktorja Posavskega muzeja Brežice in sprejeli sklep, po katerem bodo direktorja iskali na novem razpisu. Upravno sodišče je namreč po pritožbi razveljavilo imenovanje Alenke Černelič Krošelj marca 2014 za direktorico muzeja.

Svetniki, med njimi Igor Zorčič (SMC), so v razpravi menili, da Alenka Černelič Krošelj kot direktorica dela dobro, a da ob imenovanju ni izpolnjevala vseh pogojev za prevzem te funkcije in da je nad vsem razveljavitveni sklep sodišča.

Občinski svet je razrešil Simono Zupančič z mesta direktorice Zavoda za šport Brežice. Opravil je še nekaj imenovanj članov svetov zavodov in odbora. Pri kadrovskih zadevah je poročal predsednik kadrovske komisije Andrej Vizjak (SDS).

Z enim od sklepov so tudi dopolnili dokumentacijo za gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Sklep izraža zahtevo občine Brežice, da ob gradnji hidroelektrarne Mokrice zgradijo tudi del vzhodne brežiške obvoznice in most čez Savo. S sklepom Brežice zahtevajo tudi, da gradbiščna pot med gostilno Budič in ŠRC Grič ostane po zaključku gradbenih del kot kolesarska steza in pešpot.

V prihodnje bodo drugače plačevali gradnje, npr. gradnje cest, v krajevnih skupnostih, za kar je občinski svet včeraj spremenil obstoječi odlok o financiranju krajevnih skupnosti. Župan Ivan Molan je rekel, da želi občina s spremembo doseči namensko porabo denarja, predvidenega za ceste. Doseči želi tudi, da bi v krajevnih skupnostih več gradili skozi vse leto in ne samo proti koncu leta. Med tistimi, ki so imeli pomisleke glede novosti je bil Marijan Žibert (ROK). A je na seji, potem ko so mu dali dodatna zagotovila, svoje nasprotovanje močno omilil. Njegovi pomisleki so bili, češ, kako bo krajevna skupnost plačala izvajalca, če bo naročila dela, dražja od proračunske dvanajstine, a občina nato ne bo dala denarja.

Predsednik krajevne skupnosti Globoko Mihael Petančič je predlagal, naj bi občina plačala neposredno izvajalcu del, katerih naročnik je krajevna skupnost.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o podražitvi otroškega vrtca. Vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular je v uvodu med drugim rekla, da je povišanje cen posledica višjih plač po sporazumu med vlado in sindikati.

V nadaljevanju je potekala polemična razprava. Andrej Vizjak je med drugim menil, da je tokratna podražitev vrtca prvi račun, ki ga je izstavila SMC, ker je nesposobna vladati in bremena prelaga na državljane. Igor Zorčič je poudaril, da odlok o višjih cenah vrtca občinski svet sprejema potem, ko je sprejel nov odlok o financiranju krajevnih skupnosti. »V krajevnih skupnostih denar ostaja, kot je rekel župan, tu, pri vrtcih, pa je problem,« je rekel Zorčič. S tem je utemeljeval amandma, ki ga je že v začetku obravnave te točke dnevnega reda predložila svetniška skupina SMC skupaj s podpisnikoma svetniške skupine IDS. Z amandmajem so predlagali, naj bi občina priznala olajšave pri plačilu vrtca staršem, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem. Se pravi, starši, ki odplačujejo stanovanjsko posojilo, bi plačevali nekoliko nižjo ceno vrtca, kot bi jo sicer po drugih merilih glede na svoj socialni položaj.

Andrej Vizjak je menil, da je amandma neuresničljiv. Med drugim zato, ker ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kdo s posojilom rešuje osnovni stanovanjski problem. Niso izključene zlorabe na tem področju, kot je menil.

»Izkoristimo rezerve,« je menil Stanko Tomše (SMC). Kot je rekel, nekatere mamice odpeljejo otroke v vrtec, potem pa celo dopoldne preživijo ob kavici. Take ženske bi po njegovem lahko vključili v kako delo, npr. kot varuške.

Ker je sklep o določitvi cen storitev vrtca predvidel tudi t. i. dvig normativa, kar pomeni v posameznem oddelku vrtca več otrok, je Stanka Preskar (SMC) pozvala k premisleku o takih širitvah skupin. Delo vzgojiteljic je težko in odgovorno in povečevanje oddelkov zmanjšuje kakovost dela vrtca. Glede plač pa, je menila, naj nikar ničesar ne očitajo delavcem vrtca, saj so njihove plače izredno nizke. Predlagala je, da bi javno primerjali višino plač vzgojiteljic in nekaterih drugih plač, pri čemer je očitno mislila tudi na plače občinskih funkcionarjev in tudi na sejnine svetnikov.

Aljoša Rovan (IDS) je menil podobno. »Delavci vrtca si zaslužijo višje plače,« je rekel. Po njegovem je narobe, da se občinski svet pogovarja o tem, ali imajo vzgojiteljice previsoke plače. Problem je, kot je rekel, najbrž v tem, da imajo nizke plače starši, ki potem nimajo denarja za plačilo vrtca.

Sejo je zaradi preobširnega dnevnega reda župan prekinil in jo bodo nadaljevali najverjetneje po šolskih počitnicah.

