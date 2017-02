Po porazu v Skopju na vrsti pokal Spar

14.2.2017 | 09:30

Marko Luković (desno) je odgovornost za poraz v Skopju prevzel nase. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarje Krke jutri in v četrtek čakata četrtfinalni tekmi pokala Spar, kjer se bodo za nastop na zaključnem turnirju pomerili s Sixt Primorsko, najprej v Kopru, v četrtek ob 18. uri pa še v domači dvorani. Tekmeci iz Kopra krkašem ne bi smeli predstavljati previsoke ovire, a podcenjevanja si kljub temu ne bi smeli privoščiti, saj so se zaradi tega predvsem v pokalnem tekmovanju že velikokrat opekli.

Popotnice pred odhodom v Koper novomeški košarkarji nimajo najboljše, saj so v nedeljo v jadranski ligi doživeli še en boleč poraz, v Skopju so z MZT izgubili s kar štiriindvajsetimi točkami razlike. Cilj novomeških košarkarjev pred tekmo s skopskim MZT je bila zmaga. Skopjance so Novomeščani na tekmi v Novem mestu premagali za deset točk, o končni uvrstitvi v ligi pa v primeru, da dve moštvi osvojita enako število točk, odloča razlika v seštevku doseženih točk na medsebojnih srečanjih. Moštvi se seveda ne bosta potegovali za vrh in za uvrstitev v končnico, kaj lahko pa se zgodi, da bo ta matematika določila tistega, ki naslednjo sezono ne glede na uspeh v domačem prvenstvu ne bo imel pravice do nastopa v jadranski ligi, kar se zgodi zadnjeuvrščenemu. Tudi če bi Novomeščani v Skopju izgubili, a z manj kot desetimi točkami, bi imeli v takem primeru prednost pred MZT, a zdaj, ko so bili Skopjanci od Krke boljši kar za 24 točk oziroma imajo v seštevku obeh tekem razliko +14, so v prednosti oni. Trenutno je edini neposredni tekmec, pred katerim ima Krka tovrstno prednost, Zadar, tako da bo Krkin obstanek v jadranski ligi očitno odvisen prav od uspeha tega moštva na tekmah s Partizanom, Karpoš Sokoli, Olimpijo in Cibono.

Tekma v Skopju se je za novomeško moštvo že začela slabo. Novomeščani so sicer na začetku povedli z 9:7, a so domačini minuto pred koncem četrtine vodili že za devet točk. Krkašem je sredi druge četrtine s košem Bunića sicer uspelo izenačiti na 29:29 in v zadnji minuti prvega polčasa celo povesti s 40:39. Nazadnje so povedli v četrti minuti drugega polčasa, ko je Marko Luković dobro izkoristil podajo Curryja in izpod koša zadel za 49:48, potem pa so domačini z delnim izidom 13:1 stvari vzeli v svoje roke. "V prvem polčasu smo počeli ravno tisto, kar smo se dogovorili. V drugem polčasu je naša igra v določenem trenutku povsem razpadla. Ne najdem razloga za to. Sam sebe štejem med glavne krivce, saj kot eden najboljših igralcev nisem vodil moštva tako, kot bi moral," je del krivde za poraz sebi pripisal tudi na tej tekmi s 16 točkami najboljši strelec in obenem najbolj koristen igralec Krke Marko Luković.

Krko do konca rednega dela jadranske lige čakajo še štiri tekme - v sredo gostovanje pri šestouvrščeni Igokei, potem pa doma z Mornarjem, ki ima zdaj enako število točk kot novomeško moštvo in s katerim so Novomeščani v gosteh izgubili za 13 točk, pa še v gosteh pri Partizanu, ki se z Budućnostjo bori za tretje mesto, in za konec še doma s petouvrščeno Cibono. Če ne bodo premagali vsaj Mornarja, in to po možnosti za več kot 13 točk, jim ne bo uspelo izogniti se zadnjemu mestu, dobro pa bi bilo dobiti še kje drugje kakšne točke, morda na gostovanju pri Igokei ali celo doma proti Ciboni, česar pa z moštvom, ki trenutno deluje precej razglašeno in, kljub temu da je spisek poškodovanih počiščen, ni ravno v najboljši formi, ne bo ravno lahko doseči.

I. V.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni mst Kaj ta trener ima 5letno pogodbo? :) Preglej samo prijavljene komentatorje