Podpisali večmilijonsko pogodbo s Petrolom

14.2.2017 | 13:00

Predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in Aleš Šurla, strokovni sodelavec MO Novo mesto za energetski menedžment. (Foto: M. M.)

Na dan zaljubljencev so podpisali pogodbo o 15-letnem javno-zasebnem partnerstvu.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik sta danes podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, s katerim bodo do konca oktobra letos v celoti ali delno energetsko obnovili 24 javnih objektov, občina pa se bo sama lotila še treh.

Kot smo poročali v začetku januarja v tiskani izdaji Dolenjskega lista, so projekt razdelili na dva sklopa. Prvi zajema 16 objektov, ki bodo deležni delne sanacije, in sicer v osnovnih šolah Center, Drska, Šmihel, Stopiče, Grm in Bršljin, vrtcih Ostržek in Kekec, Glasbeni šoli Marjana Kozine, Anton Podbevšek teatru, Kulturnem centru Janeza Trdine, Rapasovi hiši in Galeriji, stavbi NOB-Križatiji, Poslovno-stanovanjskem objektu na Rozmanovi 10, rotovžu in občinski stavbi na Seidlovi cesti 1. Drugi sklop vsebuje osem javnih objektov, kot so osnovne in podružnične šole Otočec, Dragotin Kette, Birčna vas, Dolž in Podgrad ter vrtci Brusnice, Rdeča kapica in Labod, ki pa bodo deležni celovite energetske sanacije.

Celotna naložba je skupaj z davkom ocenjena na 3,8 milijona evrov, zasebnik bo pokril 2,3 milijona, mestna občina dobrega pol milijona evrov, dobrih 993.000 evrov pa pričakujejo kohezijskih sredstev. »Januarja smo oddali prijavo, končnih rezultatov še nimamo, pričakujemo jih konec tega meseca. A po neuradnih informacijah je prijavljenih projektov manj, kot je na razpisu na voljo denarja, tako da lahko z veliko gotovostjo pričakujemo ta sofinancerski delež,« je povedal župan Macedoni. Po njegovih besedah se je občina na projekt začela pripravljati že leta 2015, lansko jesen pa so objavili razpis za javno-zasebno partnerstvo in se med dvema prijaviteljema odločili za družbo Petrol.

»Gre za prvi in trenutno največji projekt javno-zasebnega partnerstva na področju energetike v državi,« je dodal predsednik uprave Petrola Berločnik. V kratkem naj bi Petrol podobno pogodbeništvo sklenil tudi z občinama Črnomelj in Hrastnik, so tudi v sklepnih pogajanjih z MO Ljubljana. »Rok za izvedbo del je 31. oktober, koncesija pa bo nato veljala od 1. novembra letos do 1. julija 2032,« je še povedal Berločnik.

Kot omenjeno, se zasebnemu partnerju vložek povrne iz naslova energetskih prihrankov. Ti bodo po ocenah Aleša Šurle, strokovnega sodelavca na MO Novo mesto za energetski menedžment, v prvem sklopu delnih sanacij znašali 150.000 evrov letno, v drugem sklopu celovitih sanacij pa okoli 100.000 evrov.

Poleg vsega naštetega je Macedoni danes še enkrat potrdil, da se bo občina sama lotila celovite energetske sanacije treh objektov, to so osnovna šola Mali Slatnik ter vrtca Pedenjped in Metka, ocenjene na skoraj 458.000 evrov. V teh primerih namreč pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva, zato namerava občina v obnovo sama vložiti dobrih 307.000 evrov, pričakujejo pa še 183.000 evrov kohezijskih sredstev. Pri vseh treh so že izbrali izvajalce, to so družbe GPI Tehnika, CGP in Malkom.

M. Martinović