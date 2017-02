Kump enajsti v prvi etapi dirke po Omanu

14.2.2017 | 14:15

Marko Kump (Foto: I. V.)

Novo mesto - S 176,5 km dolgo etapo med Al Sawadi Beachom in Naseem Parkom se je začela dirka po Omanu. V prvi etapi se je od treh Slovencev najbolj izkazal Novomeščan Marko Kump iz ekipe Abu Dabi, ki je prišel v cilj na enajstem mestu in v času zmagovalca Norvežana Alexandra Kristoffa (Katjuša). Člana ekipe Bahrajn Merida Borut Božič in Grega Bole sta bila 131. in 135. Božič je zaostal 1:23 minute, Bole pa 1:39.

Drugo mesto je v sprintu osvojil Italijan Kristian Sbaragli (Dimension Data), tretji je bil njegov rojak Sonny Colbrelli (Bahrajn Merida).