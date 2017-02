Policija predstavila ozadje pretepa pri Podbočju, žrtev umrla

Novo mesto - Policijska uprava Novo mesto je danes ob 13.30 pripravila novinarsko konferenco, na kateri so podrobneje pojasnili ozadje dogajanja na travniku pri Podbočju oziroma ozadje pretepa, ki ga je storilec objavil na družabnem omrežju.

Sam dogodek je predstavil Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto: "Včeraj nekaj po 3. uri zjutraj so iz operativno-komunikacijskega centra mariborske policijske uprave novomeške policiste obvestili o anonimnem klicu, ki so ga nekaj kasneje s podobno vsebino sprejeli tudi na Policijski postaji Krško, da preko enega od socialnih omrežij spremljajo posnetek nasilja nad neznanim mlajšim moškim, ki naj bi imel prerezan vrat in se nad njim še kar izživljajo. Policisti in kriminalisti so se takoj odzvali na klic. S pregledom posnetkov so ugotovili identiteto lastnika profila in kraj dogajanja. Policisti in reševalci so bili na kraju v približno eni uri po prvem obvestilu."

Ob prihodu na kraj so policisti na travniku, približno 150 m od dovozne poti, opazili ležati mlajšega moškega, v bližini so izsledili dve osebi. Ob pristopu so ugotovili, da je močno poškodovan in okrvavljen po vsem obrazu in glavi. Reševalci ZD Krško so mu na kraju nudili prvo pomoč, ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa isti dan v UKC Ljubljana. Stanje poškodovanega je še vedno zelo resno.

Policisti in kriminalisti so na kraju zalotena osumljenca, stara 20 in 29 let, pridržali in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja »Posebno hude telesne poškodbe« privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Krškem. Za omenjeno kaznivo dejanje ja zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.

Policisti in kriminalisti so ugotovili, da so se osumljeni in oškodovani preko noči družili v bližini kraja storitve. Med oškodovanim ter enim izmed osumljenih je najprej prišlo do verbalnega ter nato še do fizičnega obračunavanja. Po navedenem dogodku se je oškodovani odpeljal s kraja s kolesom, vendar se je čez nekaj časa vrnil, pri čemer se je verbalni spor nadaljeval in v nadaljevanju prešel v brutalno fizično obračunavanje, v katerega se je vključil še drugi osumljeni. Oškodovanca sta hudo pretepla in ga pustila ležati na travniku. Vse sta posnela na mobilni telefon in to objavila na socialnem omrežju. Za 29-letnega osumljenca so policisti zaradi sumov premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper življenje in telo v preteklosti poslali na okrožno državno tožilstvo več kazenskih ovadbo.

"Radi bi poudarili, da razkritju dejanja, nudenja pomoči oškodovancu in prijetju storilcev botrovalo predvsem prisebno in odgovorno ravnanje uporabnikov socialnih omrežij, ki so sporno vsebino takoj prijavili. Iz tega mesta se vsem, ki so se tako odgovorno odzvali, še enkrat zahvaljujemo," je poudaril Štern.

Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Boštjan Lindav je omenjeni dogodek postavil v širši okvir: "V zadnjih dneh v javnosti odmevajo nasilna kazniva dejanja, ki so se zgodila na območju PU Novo Mesto, Koper in Maribor. Navedena kazniva dejanja razen elementa nasilja in s tem povezanih posledic med seboj nimajo skupne točke, na žalost pa je do njih prišlo v relativno zgoščenem časovnem okviru. Splošna varnostna situacija se zaradi navedenih dejanj ni spremenila, Slovenija ostaja varna država, ne nazadnje so bili storilci vseh prej omenjenih dejanj prijeti in so že bili ali pa bodo v kratkem privedeni pred pravosodne organe. Statistični podatki tudi za daljše časovno obdobje ne izkazujejo povečanja tovrstnih kaznivih dejanj, slovenska policija pa je prav na področju krvnih deliktov izredno uspešna, saj se preiskanost teh kaznivih dejanj giblje med 97 in 100 %. Tudi število ropov je v zadnjih petih letih neprestano padalo, preiskanost pa se giblje med 37% in 42."

Predvsem zadnji dogodek na območju PU Novega mesta pa je dobil širšo razsežnost zaradi objave posledic dejanja na družbenem omrežju, pri čemer je posnetek objavil storilec sam. Ob tem je pomembno, da policija zaznava, da se vse več kriminalitete širi v spletno okolje, med drugim tudi posredovanje posnetkov različnih nasilnih kaznivih dejanj, pri čemer pa so pooblastila policije zelo omejena. Poudariti želimo, da policija vsakršno nasilje kakor tudi njegovo objavo in širjenje na spletu obsoja. V zvezi z objavami nasilnih dejanj na spletu je policija v preteklosti podala že več pobud za pravno ureditev, vendar pa je bila pri tem vedno deležna neutemeljenih očitkov tako državnih institucij, kakor tudi dela širše javnosti, da želi uvesti cenzuro interneta. Vendar pa je ravno ob zadnjem dogodku na območju Novega mesta Policija prejela večje število zahtev oz. zaprosil posameznikov za blokiranje objave posnetka.V zvezi s tem lahko pojasnimo, da je v konkretnem primeru policija že kmalu po zaznavi dogodka na spletu poslala zahtevo na ponudnika informacijske storitve za blokado, ki je bila realizirana v popoldanskem času. Ob tem pa želimo posebej poudariti, da večina ponudnikov informacijskih storitev vsem uporabnikom omogočajo podajo zaprosila za umik določene sporne vsebine in ravno na tem področju vsak posameznik lahko naredi največ, s tem da takšnih posnetkov ne širi oziroma o obstoju takih posnetkov obvesti upravljalca spletnih storitev, je še dodal Lindav.

Dodano ob 18. uri

Iz neuradnih, a zanesljivih virov smo izvedeli, da je žrtev pretepa danes popoldne umrla v UKC Ljubljana.

