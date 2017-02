Jubileja Dolenjskega lista

14.2.2017 | 16:15

Novo mesto - Na današnji dan je pred devetimi leti začel resno, ne zgolj poskusno, delovati novičarski spletni portal dolenjskilist.si, ki zdaj že skoraj celo desetletje skupaj s tiskano izdajo časopisa nadaljuje poslanstvo Dolenjskega lista, kakršnega so mu tedanji botri namenili pred 57 leti. V petek bo časopis Dolenjski list namreč star sedeminšestdeset let.

17. februarja leta 1950 je na vsega štirih straneh izšla prva številka Dolenjskega lista, ki ga je ustanovila Osvobodilna fronta, njen prvi urednik pa je bil Jože Zamljen - Drejče. Tedaj je bila Dolenjska zaostalo kmetijsko območje, kar na nek način simbolno priča tudi prva glava Dolenjskega lista, ki jo je oblikovala ilustratorka Ančka Gošnik Godec. Trta in vinski hram pa gozd in hlodi so o naših krajih v tistem času povedali vse. Od tedaj se je na Dolenjskem, v Beli krajini, v Posavju, na Kočevskem in Ribniškem zgodilo marsikaj in v Dolenjskem listu se je ves čas zapisovala zgodovina teh krajev, ki jo lahko danes tako rekoč v živo spremljate prek različnih medijev od tiskanega do spletnega prek različnih naprav od računalnikov do tablic in pametnih telefonov.

Tudi danes, ko Dolenjski list že zdavnaj ni edini medij na tem koncu naše dežele, kar je bil dolga leta, novinarji Dolenjskega lista skrbijo, da naši občani dobijo dobre in kar se da objektivne informacije in to ne le na papirju ampak tudi na spletu, kjer veljata spletna portala Dolenjskilist.si in Lokalno.si podobno kot tiskana izdaja Dolenjskega lista za najbolj brana pokrajinska informativna spletna medija pri nas.

I. V.