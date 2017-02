Policisti tudi uradno potrdili vest, da je pretepeni s travnika pri Podbočju umrl

14.2.2017 | 18:40

Današnja novinarska konferenca na Policijski upravi Novo mesto (Foto: Janja Ambrožič)

Novo mesto - Na novomeški policijski upravi so potrdili doslej le neuradno vest, da je 26-letni moški, ki je bil žrtev včerajšnjega pretepa na travniku pri Podbočju, danes v ljubljanskem kliničnem centru umrl. Napadalca, ki sta danes v obravnavi pri preiskovalnem sodniku in sta bila do sedaj ovadena zaradi osumljenca utemeljenega suma storitve posebno hude telesne poškodbe, bosta tako ovadena za umor.

Policija je danes zgodaj popoldne okoliščine tragičnega dogodka pri Podbočju predstavila na novinarski konferenci, o čemer smo že poročali.

I. V.