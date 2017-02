Športna osebnost leta po izboru Ekipe SN je Čeferin

14.2.2017 | 20:30

Aleksander Čeferin

Ljubljana - Športna osebnost leta 2016 po izboru Ekipe SN je postal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Edini slovenski športni dnevnik je izbor pripravil že devetič, novinarji in bralci pa so tokrat prvič v ospredje postavili funkcionarja.

"V veselje mi je in še bolj mi je v veliko čast, da sem v očeh slovenske športne javnosti uspel zaznamovati celotno leto do te mere, da sem primerljiv z imenitnimi uspehi slovenskih športnikov v minulem letu. Resnično mi je v čast, da so ljudje v moji uspešni kandidaturi za predsednika Uefe prepoznali nekaj velikega, nekaj pomembnega. Hvaležen sem za glasove novinarjev, hvaležen sem za glasove bralcev in upam, da nikoli ne bom z ničimer razočaral vseh, ki so me izbrali oziroma ste me izbrali. Vesel sem, da je bila moja izvolitev Sloveniji v čast in ponos, upam, da bo enako z mojim delovanjem na tej funkciji," je bil ob predaji pokala vidno ganjen prvi mož Uefe.

Aleksander Čeferin je zmagal z 226 točkami, drugi je bil smučarski skakalec Peter Prevc (210), tretji pa nogometni vratar Jan Oblak (187). Sledijo Luka Dončić, Matjaž Kek, Goran Janus, Tim Gajser, Anže Kopitar, Marjan Fabjan, Srečko Katanec, Veselin Vujović, Uroš Zorman, Ilka Štuhec, Tina Trstenjak in Domen Prevc.

Čeferin je na prestolu zamenjal zdaj že nekdanjega selektorja odbojkarske reprezentance Andreo Gianija, še pred tem pa sta športna osebnost dvakrat postala Anže Kopitar in Tina Maze, po enkrat pa Samir Handanović, Primož Kozmus in Sara Isaković.