V hiši zagorela elektro omarica, na Kandijski poginula čaplja

15.2.2017 | 07:10

Včeraj ob 6.15 uri je v naselju Rožni Vrh, občina Trebnje, zagorela elektro omarica v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje so iz zadimljenega prostora odstranili tlečo opremo in jo pogasili, pregledali prostore s termo kamero in prezračili objekt. Na kraju je bil dežurni delavec elektro podjetja.

Dimniška požara

Ob 10.51 so v ulici Trške njive v Žužemberku v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Žužemberk so varovali objekt do izgoretja saj in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Ob 20.28 so Seliškarjevi cesti v Grosuplju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše na. Ob gorenju saj se je dim razširil po prostorih hiše. Aktivirani so bili gasilci PGD Grosuplje, ki so pogasili goreče saje, s termo kamero pregledali okolico dimnika, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje, dokler se dimnik ne očisti.

Poginula čaplja

Ob 15.35 so ob reki Krki na Kandijski cesti v Novem mestu opazili poginulo čapljo. Obveščen je bil dežurni delavec Veterinarsko higienske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, tokokrog Kambič.

Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes:

- med 8.30 in 11.00 zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravaTP transformatorske postaje Hrastno;

- med 11.30 in 14.30 pa na območju TP Jesenice Mokronog.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica Kolodvor med 8.00 in 10.00 uro.

M. K.