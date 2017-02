Preko 40 dijakov darovalo kri

15.2.2017 | 09:10

Novo mesto - Tokratna ponedeljek in torek sta bila na CTD Novo mesto še posebej namenjena dijakom srednjih šol, ki so se odločili darovati kri.

Prvi dan je prišlo kar 22 dijakov iz Srednje Elektro šole in tehniške gimnazije, včeraj pa so se pridružili še dijaki Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, ki jih je spremljala učiteljica Janja Javoršek, ter dijaki Srednje strojne šole Šolskega centra Novo mesto. Skupaj jih je bilo kar 20. Tudi letošnje leto je bil iz obeh šol pričakovan dober odziv na krvodajalski akciji po predavanjih, kar se je tudi zgodilo. Kot pravi Mateja Š. iz OZ RK Novo mesto, upajo, da lahko računajo na mladi rod še naprej, »da tokratno darovanje ni bilo prvo in hkrati zadnje, saj bomo le tako lahko ostali samooskrbni s krvjo.«

Zaloge krvi so še vedno pod zadovoljivo količino, zato bi bili zelo veseli, če se pridruži še kakšen dijak, ki tokrat mogoče ni mogel priti oz. darovati krvi, vsem pa se za udeležbo zahvaljuje.

L. M., foto: OZ RK Novo mesto