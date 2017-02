Oskrunitev spomenika NOB v Jelenovem žlebu

15.2.2017 | 08:00

Ribnica - Preteklo nedeljo je bilo Združenje borcev NOB Ribnica obveščeno, da je poškodovan spomenik NOB nad breznom v Jelenovem žlebu. Neznani storilec je razbil obe plošči na spomeniku ter odstranil rdečo zvezdo. Spomenik so nepridipravi napadli že pred osmimi leti.

Kot sporočajo iz ZZB NOB Slovenije, je spomenik zgodovinskega pomena za slovenski narod, saj sta Cankarjeva in Gubčeva brigada ob podpori Tomšičeve in Šercerjeve brigade 26. marca 1943 v Jelenovem žlebu popolnoma premagali bataljon italijanske divizije Macerata.

»Ni prvič, da so se partizanski spomeniki oskrunili, kar je posledica sovražnega govora in širjenja neresnic o NOB. To je vandalizem, ki v javnosti ne bi smel imeti tolerance. Zato ZZB NOB Slovenije obsoja takšna ravnanja in poziva pristojne k prenehanju aktivnosti, ki omadežujejo NOB,« sporočajo.

V borčevski organizaciji Ribnica, ki skrbi za petdeset spomenikov in spominskih obeležij, so prepričani, da je objestneže predvsem motila rdeča zvezda, ki je povezovala marmorni plošči, pritrjeni na izklesani steni. Slednji sta uničeni z metalnim predmetom. Kot je dejal Danijel Divjak, predsednik Zveze združenjem borcev za vrednote NOB Ribnica, razbitih plošč ne bodo odstranili. Kot take bodo še nekaj časa pričale o nestrpnosti med ljudmi. Sicer je bil prvotni spomenik iz brona, postavljen po vojni na istem mestu, pred osmimi leti odtujen, za novega, v drugačni različici, pa je združenje komaj zbralo tri tisoč evrov.

L. M., M.G.