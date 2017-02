Nad Prinovcem bo nastala nova stanovanjska soseska

Šmarješke Toplice - Občinski svetniki so sinoči na seji sprejeli kar nekaj pomembnih sklepov. Med drugim so sprejeli dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko-počitniško naselje nad Prinovcem 2 v Šmarjeških Toplicah. Javna razgrnitev dokumenta poteka mesec dni, od danes, 15. februarja, do 15. marca, 1. marca pa bo ob 17. uri v kulturnem domu tudi javna obravnava.

Stane Bajuk govori o OPPN Prinovec, v imenu investitorja je občinski seji prisostoval Andrej Jernejčič (na desni).

Kot je povedal Stane Bajuk, višji svetovalec za urejanje prostora in varovanje okolja iz občinske uprave, je predstavil postopek priprave OPPN-ja in povedal, da je večinski lastnik 2,8 hektarov velikega zemljišča NEP Projekt d.o.o. iz Ljubljane. Investitor, ki nosi stroške izdelave OPPN-ja in komunalno opremljanje območja, želi na tem območju pozidavo stanovanjskih objektov, kot je povedal njegov zastopnik Andrej Jernejčič čim prej. Zgraditi nameravajo 36 novih stanovanjskih hiš ekološke gradnje, pretežno iz lesa. Več o dokumentu in ureditvi območja, ki bo namenjeno izključno stanovanjski pozidavi, je povedala pripravljala Ivanka Kraljič iz Proplana.

Svetniki so sprejeli nov Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav - kot je povedal direktor občinske uprave Tomaž Ramovš, gre le za uskladitev starega z novo Uredbo o odvajalni in čiščenju komunalne odpadne vode in nekaterimi pravilniki, brez tega pa občani ne bi mogli črpati denarja, ki ga občina namenja kot pomoč pri nabavi malih čistilnih naprav in zagotovitvi čiščenja fekalnih odpadnih voda na območju občine, kjer je ne bo zgrajena javna kanalizacija. Županja Bernardka Krnc je povedala, da je odziv bolj slab - lani se npr. ni javil prav noben občan. Upa, da letos ne bo tako in da bodo sredstva - v proračunu imajo rezerviranih 5 tisoč evrov - porabljena.

Cene najema grobov in mrliške vežice malo višje

Rok Blatnik.

Direktor Pogrebnih storitev Blatnik d.o.o. Rok Blatnik je na seji predstavil poročilo o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini. Kot koncesionar jo opravljajo od leta 2011. Skupni prihodki na vseh treh pokopališčih v občini (Šmarjeta, Bela Cerkev, Slapi) od pobrane najemnine grobov in uporabe mrliške vežice znašajo 12.467 evrov, odhodki pa 12.681 evrov. Občina prejme 20 odstotkov od ustvarjenega dohodka, kar je bilo lani skoraj 2.500 evrov. Svetniki so se po krajši razpravi odločili za majhno povišanje cen najemnin za mrliške vežice in grobna polja za leto 2017, ki pa še vedno ne bo pokrilo vseh stroškov koncesionarja, je dejal Blatnik. Sedanje cene so bile enake od leta 2010.

Nova delavka v OU Anne Marie Valentar, višja svetovalka za razvoj.

Županja Krnčeva meni, da gre le za uskladitev rasti cen. Po novem bo enodnevni najem poslovilnega objekta stal 30 evrov, najem enojnega groba 20 evrov, dvojnega 35, prostora za žarni grob pa 15 evrov. Županja je pohvalila koncesionarja Blatnika, saj so tudi po njegovi zaslugi vsa tri pokopališča in vežice zgledno urejene, je pa res, da je tudi občina v petih letih v pogrebno dejavnost vložila preko 500 tisoč evrov.

Svetniki so na včerajšnji seji sprejeli še letni program kulture, športa in socialnega varstva v Občini Šmarješke Toplice, ki jih je predstavila višja svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in podjetništvo Klaudija Povše, ter potrdili programsko vsebino Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi za obdobje 2016 -2020, ki ga je predstavila višja referentka za kulturo in projekte Katarina Gunde.

