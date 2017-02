Z glasbo v čarobni svet domišljije

15.2.2017 | 09:25

Metlika - Glasba in kultura sta tesno povezani. Zato smo se v vrtcu Metlika odločili, da v mesecu kulture otrokom pripravimo različne glasbene dogodke. V petek, 10. februarja, smo pripravili prireditev Z glasbo v čarobni svet domišljije.

V vrtec smo povabili glasbenike in pevce. Na naše povabilo so se odzvali Miro Dizdar, Katja Draginc in Mojca Rebolj, učitelji iz Glasbene šole Črnomelj, metliška pevka Monika Bajuk, pevka in jazz pianistka, članica glasbene skupine The Plut Family Simona Plut, orgličar Jože Stariha, klarinetistki Ana Štrucelj in Ana Vrlinič. Na kitaro je zaigral vzgojitelj našega vrtca Rok Popović.

Otrokom so zaigrali glasbene odlomke in zapeli pesmi iz znanih animiranih risank. Za popestritev smo otrokom predvajali še kratke odlomke animiranih risank: Čebelica Maja, Nodi, Gasilec Samo, Bacek Jon, Pika nogavička in Ledeno kraljestvo. Za zaključek smo vsi skupaj zapeli Kekčevo pesem.

Samo Jurman v vlogi Kekca je popestril prireditev in prijetno zabaval otroke ter vse prisotne. V veselje vseh otrok je nastopila še nagajiva Snježana Blažević, ki je upodobila Piko nogavičko. Telovadnico je okrasila Petra Dokl, za organizacijo prireditve in izbiro skladb ter animiranih filmov je poskrbela Katarina Kukman.

Iz Otroškega vrtca Metlika se zahvaljujemo vsem gostom, ki so si vzeli čas in nas danes obiskali. Prav vsak od njih je s svojim nastopom poskrbel, da je bila naša prireditev zanimiva in enkratno neponovljiva.

