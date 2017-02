Utrip prenovljene šole

15.2.2017 | 09:40

Krško - V torek, 7. februarja, je na naši šoli, OŠ Jurija Dalmatina Krško, potekala prireditev, katere namen je bil praznovanje 45. letnice šole, otvoritev šole in 500 let protestantizma. V šolo so prišli sedanji učenci in učitelji, pa tudi bivši učenci in učitelji. Prireditev so si seveda ogledali naši starši, ki so se lahko po končani prireditvi sprehodili po šoli in si ogledali prenovljene učilnice, v katerih smo učenci izvajali različne delavnice.

Prireditev je vodila bivša učenka naše šole Klara Eva Kukovičič. Nastopali pa so številni bivši učenci, ki so s svojimi glasbeno-pevskimi točkami popestrili torkovo popoldne. Slišali smo govor ravnateljice Valentine Gerjevič, pa tudi prejšnje ravnateljice Antonije Glas Smodič. K besedi smo povabili tudi župana občine Krško mag. Mirana Stanka. Sama sem kot predstavnica šolske skupnosti skupaj z ravnateljico in županom prerezala trak in s tem odprla šolo.

Po prireditvi sem sodelovala v zgodovinski delavnici, kjer smo iz arhivov zbrali podatke in jih s pomočjo plakatov predstavili obiskovalcem. Dva plakata sta govorila o številu učencev nekoč in danes in o dosežkih učencev. Enega smo okrasili s slikami učencev, ki so obiskovali našo šolo. Zbrali smo tudi mnenja učencev in naredili anketo v 8. razredih.

Pisano prenovljena šola bo nam in naslednjim generacijam nudila še mnogo lepih trenutkov. Sama pa nikoli ne bom pozabila svojega prvega dne v tej šoli, ko sem kot prvošolka vkorakala vanjo, sedaj pa bom kot devetošolka šolo zapustila. Vse šolske dogodivščine mi bodo za vedno ostale v spominu in šole, ki mi je bila drugi dom, se bom rada spominjala. Vsem naslednjim generacijam sporočam, da naj uživajo vsak trenutek v novi šoli in naj jo čuvajo, da bo še dolgo ostala tako lepa.

Taja Kukavica

Učenci so prikazali utrip šole v različnih delavnicah. Tako so obiskovalci, medtem ko so si ogledovali prenovljeno šolo, lahko poskusili okusne kokosove ter orehove kroglice, videli sestavljanje himne v angleščini, se preizkusili v matematičnih igrah in plesu. Spoznavali so zgodovino, dosežke in statistiko naše šole, prisostvovali kemijskim poskusom, pisanju pesmi, obdelovanju snovi (plastike, lesa, kovine…), zbiranju misli o okolju, vrednotah, pisanju s tušem, risanju Franceta Prešerna in Urške. V računalniški učilnici so četrtošolci reševali vprašanja za kolesarski izpit.

Šolske novinarke smo za mnenje vprašale starše in nekdanje učence. Prireditev in delavnice so jim bile zelo všeč. Tudi nam so bile všeč, saj smo tako pokazali delček našega dela in ustvarjanja. V prenovljeni šoli se bomo lažje učili in ustvarjali, mogoče bodo v njej lažje preživeli tudi tisti, ki jim šola ni najbolj pogodu. Resnično verjamem, da bodo vse naslednje generacije nad šolo navdušene in da jim bo pouk v novih prostorih všeč. Na šolo nas veže veliko lepih spominov. Ker letos odhajamo v srednje šole, novih prostorov ne bomo obiskovali več dolgo, a se bomo z veseljem vračali.

Jerneja Šribar, Kaja Letnar, Špela Plestenjak

