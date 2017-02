Prešernovanje 2017

15.2.2017 | 09:45

Karmen, Lucija in Janez so interpretirali Povodnega moža.

Stari trg ob Kolpi - Tudi letos, že peto leto zapored, smo obeležili Prešernov dan – slovenski kulturni praznik s šolsko proslavo Prešernovanje. Pripravili smo jo v ponedeljek, 6. februarja.

Kulturni program smo pričeli z državno himno Zdravljico, ki jo je zapel mladinski pevski zbor. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice Mojce Butala nas je zbor navdušil še s Prešernovo Pod oknom. Sledili sta deklamaciji O Vrba in Magistrale, slednje smo slišali tudi v nemškem in angleškem jeziku. Odlomku iz Povodnega moža so dali poseben čar nastopajoči v starotrški narodni noši, med njimi povodni mož, ki je zaplesal z Urško. Ob zvokih tamburic smo prisluhnili Ogulinki pa otroškemu pevskemu zboru, ki nas je razveselil z Rdečimi čeveljci, ter se predali plesnim ritmom učencev izbirnega predmeta ples. Prireditev sta povezovali osmošolki Lucija Konda in Karmen Šterbenc, ki sta tokrat povedali veliko zanimivega o tem, kako je Prešeren pred 205 leti obiskoval znamenito ribniško šolo.

V kulturnem programu so tudi tokrat nastopili skorajda vsi učenci od 1. do 9. razreda. Za nastop pa so jih pripravili učitelji Simona Bahor, Marjeta Kočevar, Sabina Stopar, Marija Volf in Mitja Letig. Veseli smo bili, da so se nam na proslavi pridružili tudi nekateri starši in stari starši.

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi