Stotnija glasbenikov navdušila Kostanjevičane

15.2.2017 | 11:30

Kostanjevica na Krki - Februar s slovenskim kulturnim praznikom je bil očitno dovolj močna spodbuda posavskim organizatorjem ter ljubiteljem glasbe, da so v niz prireditev dodali še svoje dogodke in praznik tako razširili na daljše obdobje. Tako so pod naslovom Glasbena šola malo drugače v telovadnici kostanjeviške osnovne šole Jožeta Gorjupa ob koncu tedna izvedli prireditev z množično udeležbo na obeh straneh, izvajalski ter poslušalski in gledalski.

Občinstvu se je predstavilo kar približno 150 nastopajočih.

Posamezne programske točke so izvedli veliki orkester, plesalci in pevski zbor ter številne manjše, različno sestavljene zasedbe.

Nastopajoče so zbrani nagradili z močnimi aplavzi.

M. L.

Galerija