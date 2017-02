V Semiču obujali spomine na znane Semičane in semiške posebneže

15.2.2017 | 12:35

Semič - Na pobudo zagnanega in vedno polnega zanimivih idej Blaža Kočevarja so začeli letos v Semiču z nizom prireditev Pridite v vas, obujali bomo spomine. Približno pred desetletjem so, takrat še v starem kulturnem domu, prav tako na Kočevarjevo pobudo, začeli s prireditvami Pridite v vas, ki so bile zelo priljubljene.

Medtem ko so se takrat predstavljali prebivalci semiških vasi, pa je koncept tokratnih prireditev nekoliko drugačen. Na prvi prireditvi, ki je bila sredi januarja, so predstavili prva semiška kratka igrana filma Pušači (1974) in Plonkarji (1975) ter se spomnili Jožeta Simoniča-Fuksa, dolgoletnega aktivnega člana KUD Jože Mihelčič Semič, člana pevskega zbora Klobukarji, gasilca in vinogradnika. Pevski zbor Klobukarji pa je zapel nekaj Jožetovih najljubših pesmi.

Včeraj zvečer je bila druga prireditev, na kateri so z anekdotami in fotografijami obujali spomine na znane Semičane in semiške posebneže. Skoraj polna dvorana Kulturnega centra se je z nostalgijo skupaj z Blažem Kočevarjem, Terezijo Tomaževič, Marjeto Lipar in Samom Jurmanom, ki so prebirali zgodbe o Semičanih, spominjalo svojih nekdanjih sokrajanov. Anekdote o njih so privabile na obraze smeh, najbrž pa tudi kakšno solzo. Tako so se spomnili na Albina Golobiča-Tacetovega Albina, Antona Pustavrha, Jožeta Kočevarja-Žanžkovega Jožeta, Janeza Starihe-Starihovega Anža, Jožeta Jakše-Gladovega Jožeta, ddr. Vinka Bevka, Petra Balte, Antona Ivanetiča-Namplovega Toneta, Branka Derganca, Alojza Moverna, Petričove France, Benčičovega Štefana, dr. Alojza Mihelčiča, Milana Pirša, Jožefine in Rudolfa Laha, Emila Jakše-Emela, Metke Lamut-Bahorce, Tončka Pluta, Jožeta Kregarja, Amerikanke Alojzije Kočevar. Spomine na zanimive Semičane so obujali tudi Toni Plut, Stane Golobič, Štefan Rauh, Janko Bukovec in Lučka Pezdirc. Na diatonično harmoniko pa je zaigral Martin Pečavar-Grkcov Tine.

Tretja prireditev Pridite v vas, obujali bomo spomine bo v Kulturnem centru Semič na pustni torek, 28. februarja, ob 17. uri. Ob video posnetkih bodo obujali spomine na najzanimivejše točke semiških pustnih prireditev iz let 1987, 1990 in 1996. Obljubljajo tudi kakšno pustno presenečenje.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

