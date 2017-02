Učenci OŠ Leskovec pri Krškem na tehniškem dnevu na ETrŠ Brežice

15.2.2017 | 10:55

Brežice - V ponedeljek, 30. januarja, smo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice izvedli tehniški dan za osnovnošolce iz Leskovca pri Krškem.

Prisluhnili so predstavitvi programov, ki ji izvajamo na šoli. Razdelili so se v dve skupini in odšli po delavnicah. Na predstavitvi programa predšolska vzgoja so osnovnošolci prisluhnili petju dijakinj, si ogledali lutkovni predstavi Tanite in Sare, ustvarjali in se posladkali z dobrotami.

Skupaj smo preživeli prijeten dan, ki je hitro minil. Domov so odšli veseli in polni lepih vtisov s tehniškega dneva na naši šoli.

Eva Močnik, Nuša Žveglič, 2.Av, Foto: Nika Furlan, 2. Av

