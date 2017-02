Kulturni dan v vrtcu

Radeče - Kulturni praznik našega naroda so na svoj način obeležili tudi otroci iz radeškega vrtca, tako najmlajši iz Biba Baje v Kolenovem grabnu kot tudi že starejši v enoti Čira Čara.

Uvodoma je vse prisotne pozdravila ravnateljica OŠ Marjana Nemca Radeče Katja Selčan, nato pa so otroci prikazali kulturni program, ki so ga pripravili pod mentorstvom njihovih vzgojiteljic.

Navzoči so si ogledali pevski nastop, točko sestavljanja črk, iz katerih so oblikovali napis "kulturni dan" ter plesni nastop. Po zaključenem 15-minutnem kulturnem programu so si otroci skupaj z nekaterimi starši in starimi starši ter zaposlenimi v radeškem vrtcu v zgornjih in spodnjih prostorih ogledali razstavo, poimenovano Igramo se s črtami. Sicer so razstavo pripravili tudi v vrtčevski enoti najmlajših v Biba Baji.

Tudi to so pripravili otroci - preko upodabljanja različnih črt in kombiniranjem teh so ustvarili zanimive podobe in tako skozi različne likovne tehnike izrazili svojo ustvarjalnost.

V sklopu dopoldanske obeležitve kulturnega dne v prostorih radeškega vrtca so otroci prisluhnili tudi slovenski himni, ob kateri so, kot veleva bonton, vstali in torej že izkazali osnove državljanske drže.

