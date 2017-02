Vilinka Alenka Kos v sevniški šoli

15.2.2017 | 11:20

Sevnica - Dan pred slovenskim kulturnim praznikom je učence predmetne stopnje obiskala posebna gostja Alenka Kos, ki nam je predstavila projekt Drugačnost združuje. Predstavila nam je posebne junake, otroke, ki so drugačni, a vendar nam enaki. Spremljal jo je Jaka Kastelic, ki je povedal svojo življenjsko zgodbo in nas navdušil s svojo dobro voljo in optimizmom.

Vilinka Alenka nam je nato spregovorila o vilah in vilinskem ključu ter nam odprla nov pogled na svet. Spomnila nas je na pomembne vrednote, ki delajo svet lepši in boljši. Za zelo zanimivo druženje se zahvaljujemo Alenki Kos in pokroviteljici Občini Sevnica, ki je projekt finančno podprla.

Novinarski krožek OŠ Sava Kladnika Sevnica

