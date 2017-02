Kulturna prireditev na PŠ Ajdovec

15.2.2017 | 11:25

Ajdovec - V četrtek, 9. februarja, smo imeli kulturno prireditev za Prešernov dan. Na začetku je župan Franc Škufca spregovoril nekaj uvodnih besed. Potem je učenka Katja Kuhelj iz 9. a razreda deklamirala Zdravljico. Nekaj besed o Francetu Prešernu so nam povedale učenke 3. in 4. razreda. Prešernovo pesem Povodni mož sta deklamirali učenki 8. razreda, Vesna Zarabec in Valentina Kužnik, in nas na koncu razveselili z igranjem na harmoniko.

Zelo mi je bila všeč dramska priredba zgodbe o Petru Klepcu, v kateri smo nastopali vsi učenci. Na koncu je ravnateljica Mira Kovač podelila priznanja in nagrado za šolski likovni natečaj »Lep je dan«. Po prireditvi smo goste povabili na kratko pogostitev. Program sem vodila jaz in sem imela malo treme. Starša sta bila zelo ponosna name.

Sara Kuhelj, 4.r.

Galerija