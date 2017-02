V turizmu so se zavihteli na vrh

15.2.2017 | 18:00

Sromlje - Ob današnjem in že tudi včerajšnjem sončnem začetku in nadaljevanju dnevov člani Turističnega društva Sromlje upravičeno pomislijo na sromeljsko Pot vina in sonca, s katero so na nedavnem prejeli na nedavnem osrednjem slovenskem turističnem sejmu Natour Alpe-Adria v Ljubljani prejeli priznanje za najtematsko pot v regiji v letu 2016.

Priznanje je predsednica društva Anica Kranjčič ponosno omenila tudi na nedavnem dobro obiskanem občnem zboru društva v Domu krajanov Sromlje. Na zboru so pregledali lansko opravljeno delo društva in letošnje načrte.

Zbrane so poleg predsednice Kranjčičeve nagovorili še brežiška podžupanja Katja Čanžar, članica upravnega odbora Turistične zveze Slovenije Milena Vranetič, predsednik krajevne skupnosti Sromlje Ferdo Pinterič, župnik Franc Rataj in predstavniki več krajevnih društev in organizacij. Skupni vsem nagovorom sta bili ugotovitev, da v kraju različne organizacije sodelujejo, in želja, da bi moči tudi v prihodnje ostale tako strnjene v korist kraja, ki je, kot so povedali, dosegel 2. mesto v občini Brežice v lanskem ocenjevanju krajev.

Sodelovanje domačinov na več področjih se je odrazilo tudi s priložnostnim sporedom na občnem zboru. Na začetku tega delovnega srečanja sta nastopili dve zasedbi, Moški pevski zbor Sromlje in Ljudski pevci Sromlje.

Na občnem zboru so podelili priznanji Turistične zveze Slovenije za delo v turističnem društvu. Tako je Janko Petan prejel srebrno priznanje za 10 let aktivnega dela in Janko Krošelj bronasto priznanje za 5 let aktivnega dela v turističnem društvu Sromlje.

