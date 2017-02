V HŽD tudi več generacijski center

HIša žive dediščine v Beli Cerkvi je postal center dogajanja.

Bela Cerkev - Hiša žive dediščine (HŽD), ki jo je Občina Šmarješke Toplice postavila na mestu nekdanje stare osnovne šole, je v letu in pol delovanja postala pomemben objekt kulturnega pomena na območju občine, ter medgeneracijski interpretativni center dediščine s sloganom Iz narave in preteklosti za prihodnost, pravi županja Bernardka Krnc.

Meni, da je pravzaprav zgodba o uspehu, saj so v skladu s pogodbo s kulturnim ministrstvom o sofinanciranju projekta že prej dosegli cilje: obisk je blizu 13 tisoč, do leta 2020 pa bi ga morali zagotoviti 11.500. S podjetniki zagotavljajo tudi šest novih delovnih mest.

Katarina Gunde.

Višja referentka za kulturo in projekte na občini Katarina Gunde, ki je svetnikom predstavila programske vsebine HŽD za obdobje 2016-2020 je poudarila, da je njihov cilj približati se skupinam obiskovalcev, ki so jih do sedaj že prepoznali: šolarjem, turistom iz hotelskega kompleksa Term Krka, upokojenskim izletniškim skupinam itd. Razveseljivo je, da bo ta teden začel v hiši delovati Več generacijski center Skupaj, ki deluje na območju osmih občin v Jugovzhodni regiji. V HŽD bodo enkrat tedensko potekale brezplačne delavnice, izobraževanja in predavanja za prebivalce občine Šmarješke Toplice. Vsebine bodo obsegale različne tematike tako za odrasle kot otroke. Gre za dolgoročen projekt, ki bo trajal do leta 2021.

Danes dan odprtih vrat

Prva delavnica z naslovom Učinkovite tehnike sproščanja stresa bo potekala v petek, 17. februarja, od 16. ure do 19. ure, vodila pa jo bo Aurora Jana Frank.

Občina Šmarješke Toplice se danes pridružuje dnevu odprtih vrat slovenskih občin. V sklopu akcije bo danes ob 16. uri odprla vrata HŽD v Beli Cerkvi. Županja Bernardka Krnc bo s sodelavci obiskovalcev predstavila hišo ter se z občani pogovorila tudi o drugih aktualnih temah.

Besedilo in foto: L. Markelj