Z vami 67 let, ta teden znova sveže informacije

15.2.2017 | 16:45

Teden je zaznamovalo grozljivo nasilje, ki si ga je v živo preko družbenega omrežja ogledovalo veliko ljudi, terjalo pa je smrt mladega človeka. Žal mimo tega dogodka nismo mogli, zato podrobnosti objavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista. V njej sprašujemo tudi, če je družba do krvodajalcev, ki prostovoljno darujejo kri in z dejanjem rešujejo življenja, dovolj pozorna do njih.

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik sta v torek podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, s katerim bodo do konca oktobra letos v celoti ali delno energetsko obnovili 24 javnih objektov, občina pa se bo sama lotila še treh. Podrobnosti preberite v Dolenjcu.

Ker se bližajo zimske počitnice, smo strokovnjake spraševali, kako naj starši ravnamo – ali naj otrokom pustimo ves prosti čas ali naj jim vendarle naložimo kakšno obveznost. Dobili smo zanimive odgovore, ki jih boste lahko prebrali v našem časopisu.

Ta seveda tudi tokrat prinaša številne informacije iz občin jugovzhodne Slovenije, zato ne zamudite tiskanega Dolenjca, ki ostaja edini neodvisni tednik v tem delu Slovenije. In prav jutri bo minilo 67 let, odkar je izšla prva številka našega časopisa.