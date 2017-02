Marca prve arheološke raziskave na Glavnem trgu

15.2.2017 | 13:30

Arheologi bodo po kosih pregledali mestno središče, delno bo s tem spremenjen tudi prometni režim skozi center mesta. (Foto: M. M.)

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Pred jutrišnjo občinsko sejo, na kateri bodo med drugim v prvi obravnavi sprejemali tudi proračun MO Novo mesto za leto 2018, je župan Gregor Macedoni na današnjem srečanju z novinarji predstavil nekaj večjih aktualnih projektov.

Kot je znano, si v okviru trajnostne urbane strategije (TUS) novomeška občina obeta skoraj deset milijonov kohezijskih sredstev, v tej luči je pripravljen tudi občinski proračun za prihodnje leto. TUS sedaj vsebuje tudi izvedbeni načrt oz. prioritetni seznam projektov, predstavili so ga tudi na ponedeljkovi javni razpravi v KCJT in med drugim vsebuje ureditev mestnega jedra (Glavni trg in Rozmanova ulica), novogradnjo vrtca v Bršljinu, energetske sanacije javnih objektov v občinski lasti, nekaj novih brvi in kolesarskih poti itd. »Projektiranje prenove Glavnega trga gre h koncu, z vsemi upravljavci vodov, od Elektra do Telekoma idr., smo se po trdih pogajanjih dogovorili, da bodo vse svoje napeljave brez dodatnih stroškov za občino speljali skozi glavni kolektor na Glavnem trgu. V začetku marca se bodo začele arheološke raziskave, ki vključujejo okoli štirideset sondaž in naj bi potekale nekaj tednov, v tem času bomo sproti prilagajali tudi ureditev prometa skozi trg, po končanih sondažah pa ga ne nameravamo vrniti v prvotno stanje, gre za neke vrste začetek priprave na gradbena dela,« je o največjem projektu dejal Macedoni. Po njegovih ocenah bi se sama gradnja v središču mesta začela predvidoma septembra letos, do takrat pa mislijo urediti tudi novi zavijalni pas na Kandijski cesti za lažji dostop do tamkajšnjega makadam parkirišča.

O bršljinskem vrtcu, Cerodu, HI...

O novem bršljinskem vrtcu je župan danes povedal, da v kratkem pričakujejo gradbeno dovoljenje, tako da ga nameravajo zgraditi do poletja letos, do takrat pa štirje oddelki še vedno najemniško obratujejo v prostorih nekdanjega Novoteksa.

Občina pričakuje tudi skorajšnje končanje postopkov razlastitev zasebnikov pri dveh projektih, brvi v Ločni in prenovi Šmihelske ceste, včeraj pa so ponovili javni razpis za izvajalca del na Straški cesti. O vsem tem smo izdatneje že poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista, prav tako o načrtovani širitvi Westrove ulice.

Glede Ceroda je Macedoni danes povedal, da občine partnerice še vedno iščejo rešitev za lasten obrat mehanske in biološke obdelave odpadkov, a se zadeve na skoraj mesečni ravni tudi zaradi raznih vladnih predlogov spreminjajo. »Prvotno načrtovani MBO je bil ocenjen na 30 milijonov, sedaj smo to racionalizirali in prispeli do šestmilijonske naložbe, pri kateri bi za mehanski del obdelave odpadkov poiskali zasebnega partnerja, ki bi sodeloval že pri investiciji in v nadaljevanju skrbel za zadostno količino odpadkov, da bo njegovo obratovanje rentabilno. Po teh zadnjih zamislih bi morale občine prispevati okoli štiri milijone, od tega MO Novo mesto okoli 1,7 milijona evrov,« je dodal župan.

Glede hidravličnih izboljšav je omenil, da so se ob izgradnji vodarne Jezero pokazale potrebe po večjem bazenu, tako da so podpisali aneks za izvedbo nujnij nepredvidenih del in s tem podaljšali rok do 20. maja 2017, kljub navedenemu pa obe vodarni nemoteno delujeta od septembra lani, ko se je zaključilo pogosto prekuhavanje pitne vode. Sedaj je projekt v drugi fazi, ki vključuje izgradnjo številnih novih vodohranov ter obnovo in izgradnjo cevovodnega omrežja, dela pa so v tem mesecu stekla tudi v ostalih dolenjskih občinah partnericah.

M. Martinović