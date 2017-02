Na licitaciji najvišjo ceno gorski javor s Kočevskega - za hlod 9.375 evrov

15.2.2017 | 15:45

Ilustrativna slika, kočevski les. (Foto: Arhiv DL)

Slovenj Gradec, Kočevje - Na 11. licitaciji vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je vnovič najvišjo ceno po kubičnem metru dosegel hlod gorskega javorja, in sicer 9.375 evrov, kar je dobrih 1.800 evrov več po kubičnem metru kot lani. Lastnik s Kočevskega bo za cel hlod tega gorskega javorja prejel 9.906 evrov. Licitacije se je udeležilo 32 kupcev, kar je največ doslej.

V poslovni coni Ozare v Slovenj Gradcu ob zaključku 11. licitacije vrednejših sortimentov lesa, ki se je začela z dovozom hlodovine v začetku januarja, po poročanju STA danes poteka dan odprtih vrat, ki se ga udeležujejo ponudniki lesa, kupci, gozdarji iz vse Slovenije, šolarji in drugi zainteresirani, tudi iz sosednje Avstrije. Letos je na licitaciji s 1700 hlodi v skupni izmeri 1885 kubičnih metrov sodelovalo 308 lastnikov, med drugim tudi ponudniki z avstrijske Koroške in Štajerske. Med drevesnimi vrstami sta bila letos prvič na licitaciji ponujena leska in pajesen.

Ponudbe za nakup hlodov je, kot omenjeno, oddalo 32 kupcev, od tega 12 Slovencev, 12 Avstrijcev, pet Nemcev, dva Italijana in en kupec s Hrvaške. Oddali so 5521 ponudb, brez ponudb pa je ostalo 251 hlodov, ki jih bodo že v četrtek ponudili v prodajo v drugem krogu. Hlode v Slovenj Gradcu so si sicer v času oddajanja ponudb ogledali tudi potencialni kupci z Japonske, a ti ponudbe niso oddali.

Paradni konj je že vse od prve licitacije gorski javor. Ta je letos po doseženi ceni za hlod zasedel prvi dve mesti z doseženima cenama 9.906 in 8328 evrov za hlod, tretje mesto pripada hlodu oreha, ki je dosegel ceno 6870 evrov, četrto mesto zaseda gorski javor s 4094 evri za hlod, peto mesto pa pripada hlodu hrasta s 3696 evri za hlod.

Najdražji hlod gre v Italijo

Hlod, ki je dosegel najvišjo ceno, torej s Kočevskega, je kupil kupec iz Italije, drugi najdražji hlod pa gre v Nemčijo, je na današnji novinarski konferenci povedal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki licitacijo vsako leto organizira skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Kupci najdražjih hlodov se ukvarjajo z izdelavo furnirjev za jahte, avtomobile in glasbene instrumente.

Hlod, ki je na tokratni licitaciji dosegel najvišjo ceno, so posekali na Kočevskem, lastnik hloda pa je iz kraja Ortnek. Kot je na novinarski konferenci povedal direktor zavoda za gozdove Damjan Oražem, sta si lastnik in revirni gozdar hlod ogledovala tri leta in se naposled letos odločila za posek, pri katerem pa se je zgodila nesreča, saj se je del hloda prelomil. Če se to ne bi zgodilo, bi hlod zagotovo še višjo ceno.

Opozorilo na napad podlubnikov

Da je licitacija pomemben dogodek s področja gozdarstva in gozdno-lesne verige, ki pokaže vrednost slovenskega lesa, je danes poudaril državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjan Podgoršek. Tudi po mnenju Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ki združuje okoli 4000 lastnikov z vse Slovenije, je licitacija lesa odličen izobraževalni in promocijski dogodek za gozdarstvo in lesarstvo. Ob robu dogodka pa je zveza pozvala vse lastnike gozdov k prihodnjemu odgovornemu gospodarjenju z gozdom, predvsem v zgodnjem spomladanskem in poletnem času, ko se ponovno pričakuje povečan napad podlubnikov.

Ker se na prostoru na Ozarah v Slovenj Gradcu, kjer so okoli dva meseca razstavljeni hlodi, v prihodnje obeta gradnja več poslovnih stavb, organizatorji na Koroškem že nekaj časa iščejo nove lokacije za izvedbo licitacije, saj jih, kot je danes dejal Jeromel, zanimanje kupcev, širše javnosti in tudi lastnikov zavezuje, da z organizacijo licitacije vztrajajo "vsaj še nekaj let". Oražem pa je k temu dodal, da si bo zavod za gozdove prizadeval, da bo licitacij še veliko.

L. M.