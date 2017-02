V metliškem Zdravstvenem domu bogatejši za dvigalo

15.2.2017 | 19:30

Metlika - V Zdravstvenem domu Metlika so že leta 2009 prišli na idejo o notranjem dvigalu, a takrat niso mogli zagotoviti ustreznega financiranja. Z gradbenimi deli so začeli šele lani. Dvigalo je pomembno predvsem za gibalno ovirane paciente in starše z otroki. Dvigalo povezuje tri etaže doma in omogoča sodoben dostop do zdravstvenih storitev vsem uporabnikom.

Naložba je veljala 44.600 evrov, od tega je 32.500 evrov zagotovila občina Metlika, ostalo pa Zdravstveni dom. Kot je dejal metliški župan Darko Zevnik, je zadovoljen, da je dom skoraj v celoti obnovljen. Predsednik Društva invalidov Metlika Gorazd Prhne pa je predal v.d. direktorici Zdravstvenega doma Duški Vukšinič listino Invalidom prijazno.

Sicer pa so imeli v preteklem letu v Zdravstvenem domu vrsto naložb, Vukšiničeva pa je zagotovila, da so tudi letošnji načrti veliki na vseh področjih. Med drugim so leto 2017 začeli z prijavo na razpis za evropski denar za ureditev centra za krepitev zdravja.

Ob otvoritvi so zapeli in zaplesali otroci iz Otroškega vrtca Metlika

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija