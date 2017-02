Štigličeva nagrada za življenjsko delo Filipu Robarju Dorinu

15.2.2017 | 15:00

Filip Robar Dorin (Foto: R. B., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Društvo slovenskih režiserjev (DSR) je letos nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije podelilo Filipu Robarju Dorinu. Ta velja za družbeno-kritičnega ustvarjalca. "Težko bi med kolegi vseh generacij našli tako inventivnega, angažiranega in pravzaprav neustrašnega avtorja," piše v utemeljitvi.

Filip Robar Dorin se je rodil v srbskem Boru, odraščal pa po Sloveniji in študiral primerjalno književnost in filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1968 je v ZDA protestiral proti vietnamski vojni, leto kasneje pa s filmsko diplomo zapuščal Columbia College v Chicagu in nadaljeval kot filmski predavatelj na inštitutu Montesano v švicarskem Gstaadu.

Že z diplomskim filmom Skid Row, v katerem je meščane Chicaga opozoril na težave brezdomcev in obubožancev v cvetočem kapitalizmu, je napovedal svojo družbenokritično bojevitost. "In nikoli ni odnehal, nikoli ni želel s filmom komurkoli ugajati. Film je živel, s filmom je protestiral, s filmom se je boril za pravice šibkejših družbenih skupin," piše v utemeljitvi nagrade. Ko se je spet ustalil v Sloveniji, je za nemir skrbel njegov ustvarjalni duh. S tremi filmi je svoj avtorski glas zastavil za romsko manjšino v Sloveniji. Prvič v začetku 80. let, ko je posnel film Opre Roma, je bil za to potreben pionirski pogum in veličasten avtorski credo.

Robar Dorin ni bil med tistimi avtorji, ki so čakali na film, bil je neustavljiv: "Svojih filmov si ni samo želel posneti, moral jih je posneti." Zato je še v času Jugoslavije ustanovil filmsko podjetje Filmske alternative in je med prvimi, če ni šlo drugače, zagrizel v nizkoproračunske pogoje.

Prejemnik številnih nagrad

"Težko bi med kolegi vseh generacij našli tako inventivnega, angažiranega in pravzaprav neustrašnega avtorja. Zapovedana režimska pozlata zanj ni bila ovira, da se ne bi lotil boleče teme. Malo je filmskih avtorjev, ki so tolikokrat obstali pred zaprtimi vrati in hkrati tolikokrat premagali odpor. Obenem pa je vedno bežal iz formalne togosti in iskal zelo izvirne avtorske rešitve, da je obravnavani temi zagotovil čim večjo filmsko kredibilnost," je poudarila strokovna žirija.

Robar Dorin je šolane igralce soočil z močnimi naturščiki in igrano formo bogatil z dokumentarnimi prijemi. Je tudi avtor številnih portretov slovenskih pesnikov in pisateljev, glasbenikov in slikarjev. Ustvaril je več kot deset celovečernih igranih in dokumentarnih filmov. Je tudi prejemnik številnih nagrad v Sloveniji in tujini. Za film Veter v mreži je bil nagrajen z nagrado Prešernovega sklada, leta 2010 pa je prejel nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in kulture. V letih od 1985 do 1990 je na filmskem festivalu v Pulju prejel tri zlate arene, med drugim pa se ponaša z velikima nagradama festivalov v Beogradu (1983) in Mannheimu (1985).

Robar Dorin bo nagrado, poimenovano po režiserju in avtorju prvega slovenskega celovečernega igranega zvočnega filma Na svoji Zemlji Francetu Štiglicu, prejel v ponedeljek, 20. februarja. Na slovesnosti v Slovenski kinoteki bodo razkrili tudi nagrajence za režijo posameznega avdiovizualnega dela, so sporočili iz DSR.

Društvo bo nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo letos podelilo tretjič. Pred Robar Dorinom sta jo prejela režiserja Jože Pogačnik in Rajko Ranfl.

L. M.