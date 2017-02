Oljni madež na gladini Krke

15.2.2017 | 19:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 16.55 so na gladini reke Krke v Vavti vasi v občini Straža občani opazili oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so na gladino postavili pivnike in vodno zaveso ter s tem preprečili nadaljnje odtekanje madeža po reki. Obveščene so bile pristojne službe.

Odpirali vrata

Danes ob 11.02 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na tovornem vozilu.

L. M.