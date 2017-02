Obeležili dan radia

16.2.2017

Škocjan - Osnovna šola Frana Metelka Škocjan je pod vodstvom Patricije Haler drugo leto zapored pridružena članica UNESCO ASP mreže šol. V ta namen na šoli izvajamo različne dejavnosti, med drugim obeležujemo pomembnejše mednarodne dneve, kot je svetovni dan radia.

13. februar je UNESCO razglasil za svetovni dan radia. Na naši šoli smo se v letošnjem šolskem letu odločili, da ga obeležimo s pripravo krajše radijske oddaje v okviru interesne dejavnosti Unesco activities. Ustvarjale so tri učenke 9. A, Špela Cekuta, Tamara Marjetič in Špela Vdovč, ter tri učenke 8. B, Anamarija Čarman, Lara Gornik in Ana Pirh. Pripravile so rubrike, kot so 'smešne novice' in 'trendi' ter same sestavile reklamne oglase. Najbolj pa smo bili veseli obiska radijske voditeljice in urednice Barbare Pirh, s katero so dekleta posnele intervju, ki smo ga 13. februarja predvajali na šolskem radiu. Naša gostja je predstavila samo radijsko delo in spregovorila o svojih dosedanjih izkušnjah. Razveselila nas je s svojo pozitivno energijo, nasveti in strokovnostjo.

Ana, Anamarija, Lara, Špela C., Špela V., Tamara in mentorica Darja Plut