Varuhinja človekovih pravic: kljub težavam so bili ljudje zelo prijazni

16.2.2017 | 07:05

Semič - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj s sodelavci včeraj znova poslovala v Beli krajini, tokrat v semiški občini. Srečala se je z županjo Polono Kambič in direktorico občinske uprave Matejo Kambič.

Kot je povedala Nussdorferjeva, ki je pobudnike sprejemala skupaj s sodelavko Natašo Bratož, ni bilo nikogar, ki bi se pritoževal nad semiško občino in občinsko upravo. Vsi so prišli z osebnimi zgodbami, od varuhinje pa so mnogi odšli pomirjeni. Nekateri so želeli le še potrditev tistega, kar so jim povedali že drugi. Sicer pa je slišala kritike na račun sodišča in na nekatere druge državne ustanove. Pobudniki, tokrat jih je bilo 10, so bili kritični tudi do odnosa Romov do lastnine, nekateri etažni lastniki, ki nimajo popolnih informacij o dogajanju v stanovanjskem bloku, pa so se celo bali, da jim bodo odvzeli stanovanje. Pogosto ljudje opozarjajo tudi na potrebo po dobrem opravljanju dela. Sicer pa so bili po njenih besedah pobudniki kljub težavam zelo prijazni.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, ki je poslovala skupaj z Urošem Kovačičem, pa je dejala, da so imeli ljudje splošne pripombe na delo policije, izvedencev in zavarovalnic. Na dan so prišli tudi problemi glede pridobitve socialno-varstvenih prejemkov. Ljudje tudi niso zadovoljni s predolgim čakanjem na odločitve državnih ustanov. Opozarjali so na sistemske nepravilnosti in praviloma niso izpostavljali ustanov, razen centra za socialno delo.

Besedilo in fotografiji: M. B.-J.