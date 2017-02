Danes brez elektrike

16.2.2017 | 07:10

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Koritno danes med 8.30 in 13.00 uro, na območju TP Dolga Raka med 7.50 in 10.00 uro, na območju TP Ardro in Pijana gora med 11.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7.40 in 14.20 prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.