Od petih zahtevnikov za izredno sejo prišli le trije. Spet nesklepčni.

16.2.2017 | 08:15

Šentjernej - Župan Radko Luzar je včeraj ob 17. uri na zahtevo petih občinskih svetnikov (Albert Pavlič, Viktorija Rangus in Vesna Bregar iz Ljudske alternative ter Igor Kalin in Karmen Pavlič iz SMC) sklical 3. izredno sejo občinskega sveta. A do seje ni prišlo zaradi nesklepčnosti.

Ob 17. uri in ob prvem preverjanju prisotnosti so bili v sejni sobi le trije svetniki od 18, ki jih sestavlja občinski svet, ob 17.20 je prišel še eden in ob 17.24 še dva. Ob vnovičnem preverjanju prisotnosti ob 17.32 je tako v sobi sedelo le pet svetnikov, kar je bilo seveda premalo (celo sedme sile je bilo več!). Treba je povedati, da se jih je večina opravičila, zlasti iz vrst Liste Skupaj za prihodnost, SLS, dva samostojna, a bode v oči tudi dejstvo, da na sejo niso prišli niti vsi tisti, ki so od župana zahtevali izredno sejo v skrajnem roku: manjkal je vodja Ljudske alternative Albert Pavlič ter Karmen Pavlič, ki se nista opravičila in tudi njuni strankarski kolegi so bili presenečeni, ker ju ni bilo. Niti telefonski klici niso pomagali. Na občinsko sejo so prišli: Vesna Bregar, Viktorija Rangus, Vida Hudež, Igor Kalin, romska svetnica Darja Brajdič.

ŽUPANU IN OU OČITAJO NEZAKONITOST

Kot je povedala Viktorija Rangus, ena od podpisnic zahteve za izredno sejo, v imenu drugih ne more govoriti, ji je pa Pavlič po telefonu dejal, da ne more priti »zaradi družinskih težav«. Sama svojo svetniško vlogo jemlje resno in odgovorno, »zato sem na sejo prišla in tudi sicer vedno pridem ter aktivno sodelujem.« Poudarila je, da podpisnike najbolj moti, da postopek sprejemanja proračuna za leto 2017 (spomnimo, da so ga svetniki konec decembra lani zavrnili, januarja letos pa zaradi nesklepčnosti do glasovanja sploh ni prišlo) po njihovem ni zakonit. Menijo, da bi župan z občinsko upravo moral znova pripraviti nov predlog oz. osnutek za prvo branje, na katerega bi svetniki spet lahko podali pripombe in amandmaje, ne pa, da je jutri napovedano nadaljevanje prekinjene seje in glasovanje o istem oz. dopolnjenem predlogu proračuna. Moral bi določiti rok.

»Proračun je bil zavrnjen, isti postopek bi morali ponoviti še enkrat,« meni Rangusova. Na vprašanje, kdo bo nosil odgovornost oz. krivdo, če proračun za leto 2017 ne bo sprejet pravi čas in zato morda ne bo prišlo do gradnje prepotrebnega novega vrtca v Šentjerneju, za katerega je občina dobila nepovratna sredstva, pa pove: »Kdor ni prav pripravil proračuna, je kriv.«

Igor Kalin (SMC) pove, da sam jemlje resno on dogovorno vlogo svetnika in ne ve, zakaj svetnikov ni na sejo. »Pričakoval pa sem, da se bomo, tudi če do seje ni prišlo, usedli skupaj in se govorili, saj vsi želimo, da se proračun sprejme,« je dejal.

Rangusova rešitev vidi tudi za začetek projekta novega betonskega mostu v Mršeči vasi, ki je poleg vrtca prioritetni projekt občine, a za zdaj občina zanj nima denarja, zato ima prednost vrtec. Omeni 150 tisoč evrov za kmetijstvo ter 40 tisoč višjo postavko za občinsko upravo. »Samo v enem letu bi lahko prihranili 190 tisoč evrov za npr. nov most,« pove in je kritična do novega zaposlovanja v občinski upravi. V mislih je imela pravnika, ki pa po županovih besedah le nadomešča delavko na porodniškem dopustu.

Podpisniki, ki so za dnevni red seje predlagali tri točke - določitev roka za nov predlog proračuna za leto 2017, izgradnjo otroškega vrtca v Šentjerneju in betonskega mostu v Mršeči vasi - opozarjajo tudi na »pojav nestrokovnosti in neznanja in veliko improvizacije »po domače« s strani župana in občinske uprave«, ter omenjajo nastanek »nevidne koalicije« županove Liste Skupaj za prihodnost, šentjernejskega SLS-a, ki ga vodi Franc Hudoklin, CIGL-a, ki ga je do nedavnega vodil Samo Hudoklin, direktor občinske uprave, ter NSi - svetnik Luka Luzar.

Albert Pavlič se je oglasil s pojasnilom, zakaj ga včeraj ni bilo na sejo OS. Razlog so resne zdravstvene težave v družini, o čemer je še pred napovedano sejo želel obvestiti župana, a kot pravi, ni dvignil telefona, je pa to novico kasneje sporočil kolegici Rangusovi. Pavlič poudarja, da seja ne bi bila sklepčna tudi, če bi prišlo vseh pet svetnikov, ki so zahtevali izredno sejo, in se naj župan raje vpraša, kako da ni bilo "njegovih" svetnikov, "saj je jasno, da je šlo za dogovor in so sejo očitno bojkotirali". Župan bi po njegovem lahko tudi upošteval, da so predlagatelji želeli sejo ob 19. uri, pa jo je sklical ob 17. uri - kot je župan pojasnil, je po poslovniku zimski termin za sejo 17. ura, in tega se držijo.

ŽUPAN: RAZOČARAN

Nad dogajanjem v občinskem svetu je razočaran župan Radko Luzar, ki pravi, da kaj takega - da na izredno sejo niso prišli niti vsi tisti, ki so jo zahtevali - ni pričakoval. Zavrača očitke o nezakonitem delovanju in znova pove, da je proračun za 2017 pripravljen v skladu z zakonodajo in upa, da bo na jutrišnji seji sprejet. »Pomemben je vsak dan, da lahko pričnemo z javnimi razpisi in vsemi aktivnostmi, saj se občina sedaj financira po dvanajstinah,« razloži in seveda poudari pomen izgradnje novega vrtca, ki sicer lahko pade v vodo. »Nov betonski most v Mršeči vasi pa bo stal najmanj milijon evrov in z 200 tisoč evri ga ne moreš začeti. Projekta se ne moreš lotiti, če nimaš zagotovljenih sredstev,« poudari.

Pove še, da so za letošnji proračun dvakrat potekala usklajevanja s svetniki, osnutek so sprejeli z večino, nekaj amandmajev so upoštevali, »vseh pa ni mogoče, ker toliko denarja občina enostavno nima,« pravi župan.

