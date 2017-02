Še en boleč poraz za Ribničane

16.2.2017 | 12:15

Foto: I. V., arhiv DL

Ribnica - Ribniški rokometaši so v tekmi 20. kroga lige NLB v gosteh morali priznati premoč ekipi mariborskega Branika, ki je v domači dvorani Tabor Ribničane nadigrala s 27:26.

Vodila ekipa državnega prvenstva Ribnica je tako doživela še en boleč poraz. Pred dnevi je namreč v derbiju vrha prvenstvene lestvice za gol izgubila proti Kopru, sinoči pa je morala priznati premoč še Mariboru, prav tako za en gol.

Kot poroča STA, je bila tekma povsem izenačena do 21. minute, ko so domači prvič na tekmi povedli z dvema goloma razlike. Do treh golov prednosti so prišli v zadnji minuti prvega polčasa, ko so zadeli za 16:13. Drugi polčas so imeli Štajerci vse vajeti igre v svojih rokah, saj so vztrajno izkoriščali ponujene priložnosti in večali razliko. Tako so v 46. minuti povedli s 24:18 in vse bolj je kazalo, da bosta dve točki ostali v Mariboru. A so se morali izbranci domačega trenerja Sebastjana Soviča zanju še potruditi, saj je Ribnica pritisnila in v 59. minuti po golu reprezentanta Jana Grebenca znižala na 26:27, vendar do preobrata ni zmogla.

Prvi strelec tekme je bil Grebenc z devetimi goli. Gašper Hrastnik jih je na drugi strani zabil šest.

Mariborčane naslednja tekma čaka 25. februarja v gosteh proti Dobovi, Ribničani bodo isti dan gostili Slovenj Gradec 2011, še poroča STA.

J. S.