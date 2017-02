Od včeraj do jutri

16.2.2017 | 09:30

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (Foto: J. S.)

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki že skoraj pol stoletja edina v Sloveniji skrbi za ohranjanje del naivnih umetnikov iz več kot 40 držav, v letošnjem letu praznuje pomemben jubilej. Junija letos bodo namreč organizirali že 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. To pomembno večdnevno srečanje samoraslih kiparjev in slikarjev bo zaznamovalo vse leto.

Nedavno so si v galeriji zastavili poseben cilj – z zbiranjem podpisov želijo podreti rekord v kulturi. »S projektom želimo predstaviti naše delo in spomniti na pomen galerije. Vse ljubitelje kulture iz bližnje in daljne okolice vabimo, da nas obiščejo, se podpišejo na posebno tablo v preddverju in s tem postanejo naši prijatelji,« poudari Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje.

Dolgoletno prepletenost okolja in galerijske dejavnosti nadaljujejo z natečajem za ilustracije v dveh kategorijah, ki so ga pripravili v sodelovanju z Občino Šentrupert. Z njim vabijo osnovnošolce 8. in 9. razredov ter srednješolce, da se posvetijo upodobitvi pesmi z naslovom Vabilo na gravžev dan avtorja Andreja Rozmana Roze. Nenehno ustvarjalnost v Mirnski in Temeniški dolini galerija razvija tudi v sodelovanju z JSKD OI Trebnje, ki pripravlja likovni natečaj za logotip pedagoških programov Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Logotip bo povezal osnovne šole doline, tako kot galerija povezuje občine ustanoviteljice, na simbolni ravni pa bo ponazarjal pedagoške programe, ki jih pripravlja galerija.

Svečano pa bo v trebanjski galeriji tudi danes, ko bodo ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Od včeraj do jutri, Pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov Trebnje. Na ogled bo vse do nedelje, 16. aprila, z njo pa želijo prikazati ozadje nastanka taborov in njihov vpliv na ožjo in širšo skupnost, tudi mednarodno. Dvanajst panojev, opremljenih s fotografijami, slikami, plakati in besedili, bo obiskovalce popeljalo skozi čas in jim bo poleg kritične analize in ovrednotenja dosedanjega dela usmerilo pogled tudi v prihodnost, so sporočili iz trebanjske galerije, ki tačas hrani že več kot 1160 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav.

