Krkaši z minimalno prednostjo

16.2.2017 | 11:15

Ljubljana, Novo mesto - Znani so že trije polfinalisti Pokala Spar. Union Olimpija je namreč sinoči še drugič ugnala Helios Suns, do visoke zmage in uvrstitve v polfinale so prišli tudi Hopsi, Zlatorog pa je tesno premagal Rogaško, s čimer je izničil minimalno prednost Slatinčanov iz prve tekme. Na prvi četrtfinalni tekmi sta se včeraj pomerila še Sixt Primorska in Krka, boljše izhodišče pa so si v gosteh z 59:58 priigrali Novomeščani.

Krka sicer lovi četrti zaporedni naslov pokalnega zmagovalca, pot do četrtfinala pokala pa so Novomeščani tlakovali z dobrimi predstavami v državnem prvenstvu, kjer so dosegli devet zaporednih zmag; njihovi tekmeci pa so za dvig samozavesti na zadnji tekmi v gosteh premagali neposredne tekmece za uvrstitev v boj za prvaka Helios Suns, poroča STA.

Včerajšnji dvoboj je bil v Kopru zelo izenačen in nobena ekipa si dolgo ni priigrala odločilne prednosti; domači so bolje začeli in dobili prvi del, a so gostje vrnili s približno enako mero v drugi četrtini in ekipi sta naslednjih 20 minut začeli skorajda izenačeni.

Prelomna je bila šele zadnja četrtina. Pri 49:59 v 38. minuti se je zdelo, da je Krka le ušla, toda domači so se vrnili, tudi z dvema trojkama, zadnjo je dosegel Nikola Gajić pol minute pred koncem, a je nato ostalo pri minimalni zmagi gostov 59:58.

Za zmagovalce je 14 točk dosegel Ronald Curry, enak strelski izkupiček je imel pri domačih Bojan Radulović.

Povratna tekma bo danes ob 18. uri v Novem mestu. »Za nami je šele prvi polčas in tudi v primeru, če bi bila razlika večja, nas čaka težka tekma. Moramo biti pripravljeni, da prikažemo boljšo igro skozi vseh 40 minut, če hočemo zmagati in se uvrstiti v polfinale,« je pred današnjo temo deljal trener Krke Dejan Mihevc. Zmagovalca današnje tekme sicer v polfinalu že čakajo košarkarji Hopsov Polzele.

J. S.