FOTO: Športnika leta sta Jorgić in Škedljeva

16.2.2017 | 10:30

Športnica Novega mesta za leto 2016 je atletinja Breda Škedelj (v sredini, ob njej levo Bojana Šebenik in desno Alenka Novak)

Novo mesto - Novomeška športnika leta za leto 2016 sta atletinja Breda Škedelj in namiznoteniški igralec Darko Jorgić, športni kolektiv leta pa Namiznoteniški klub Krka. Na sinočnji razglasitvi na prireditvi Športnik leta v športni dvorani Marof sta kuverti z njihovimi imeni odprla olimpijka judoistka Ana Marija Velenšek in najboljši slovenski spidvejist vseh časov Matej Žagar, na odru pa so se zvrstili športni gostje, ki so v preteklosti ime Novega mesta s svojimi izjemnimi uspehi ponesli v svet - nesojena olimpijka telovadka Jasna Dokl Osolnik, olimpijec in balkanski prvak v kolesarstvu Sandi Papež, nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance in evropski klubski prvak Matjaž Smodiš ter nekdanja svetovna prvakinja v kikboksu in taekwondoju Sabina Šehić, za premor med športnimi pogovori in podelitvami priznanj prvakom, reprezentantom, zaslužnim športnim delavcem in najboljšim ekipam na delavskih športnih igrah pa so za razvedrilo poskrbeli Plut Family, akrobatski košarkarji, plesalci novomeškega Plesnega studia, telovadca Luka Bojanc in Luka Ilovar ter člani Kick Boxing kluba Mirage.

Športnica leta Breda Škedelj je lani na prvenstvih Slovenije osvojila prvo mesto v teku na 1.500 m v dvorani, drugi mesti v krosu in na 10.000 m ter tretje mesto v teku na 3.000 m. V glasovanju strokovne komisije in ljubiteljev športa prek spleta in prek medijev je zbrala več točk od kolesarke Alenke Novak iz kolesarskega kluba Adria Mobil in tajske boksarke Bojane Šebenik iz kluba borilnih veščin Scorpion international gym.

Igralec namiznega tenisa Darko Jorgić iz Namiznoteniškega kluba Krka je lani osvojil tretje mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v mešanih dvojicah, tretje mesto na evropskem mladinskem prvenstvu posamezno in v mešanih dvojicah ter leto končal na prvem mestu na evropski jakostni lestvici ter šestem mestu na svetovni jakostni lestvici, zmagal na treh turnirjih najvišjega mladinskega svetovnega ranga ter osvojil naslove državnega prvaka med mlajšimi člani posamezno in v dvojicah ter med mladinci posamezno, v dvojicah in mešanih dvojicah.

Drugo mesto je v glasovanju za športnika leta zasedel kolesar Adrie Mobil David Per, tretje pa metalec diska iz atletskega kluba Krka Tadej Hribar.

Najvišje občinsko priznanje za več kot trideset let dela v športu sta prejela košarkarski trener in športni pedagog Slavko Seničar in atletski trener Andrej Jeriček.

I. V.

