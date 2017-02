Nov most nadomestil dotrajanega

16.2.2017 | 19:15

V Gorenjem Leskovcu je nov most nadomestil dotrajan leseni most.

Senovo - Na cesti Senovo Stranje v Gorenjem Leskovcu so včeraj v okviru praznika krajevne skupnosti Senovo odprli nov most čez potok Blanščico, ki je nadomestil dotrajan leseni most.

Kot so ob tem sporočili z občine Krško, je župan Miran Stanko poudaril, da je občinska investicija, ki je obsegala izgradnjo novega mostu in ureditev struge, znašala okoli 140.000 evrov. Pridobitev je pozdravil tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti (KS) Senovo Vlado Grahovac, po besedah predstavnika KS Senovo Antona Remiha pa je bil to še eden zadnjih lesenih mostov v njihovi krajevni skupnosti. Vsi trije so simbolno s prerezom traku most tudi slovesno predali namenu.

Domačini so ob zaključku poskrbeli za pogostitev in kulturni program v gasilskem domu Stranje, so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. S., foto: Občina Krško

