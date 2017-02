Novomeški župan je sprejel madžarsko veleposlanico

16.2.2017 | 18:15

Novomeški župan Gregor Macedoni je včetaj sprejel madžarsko veleposlanico Edit Szilágyiné Bátorfi.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je včeraj na rotovžu sprejel veleposlanico Madžarske Edit Szilágyiné Bátorfi, ki je svoj obisk Novega mesta začela na Fakulteti za industrijski inženiring (FINI), nadaljevala pa v tovarni zdravil Krka.

Župan in veleposlanica sta uvodoma spregovorila o možnostih gospodarskega sodelovanja med novomeškimi in madžarskimi podjetij, pri čemer sta še posebej izpostavila farmacevtsko in avtomobilsko industrijo, so sporočili z novomeške občine. Sogovornika sta se dotaknila tudi že obstoječega visokošolskega sodelovanja. Madžarska delegacija je namreč pred sprejemom obiskala FINI Novo mesto, kjer so se bolje spoznali s fakulteto, pregledali stanje bilateralnega sodelovanja z Dunaujváros Univerzo in nove možnosti sodelovanja z Madžarsko. Naslednja vzporednica je bila arheološka dediščina, pri čemer je bilo v ospredju Jantarno leto v Novem mestu. Veleposlanica je izpostavila nekaj madžarskih mest, ki bi jih zaradi njihove zgodovinske zapuščine projekt utegnil zanimati.

Pri razmisleku o izzivih prihodnosti, sta sogovornika poudarila vizijo pametnih in zelenih mest, pri čemer je veleposlanica ponudila nekaj primerov dobrih praks svoje države na tem področju. V ospredju so bile predvsem izboljšave v javnem prometu in parkiranju v mestnih središčih, so še sporočili z Mestne občine Novo mesto.

J. S., foto: Mestna občina Novo mesto