Nek po zaustavitvi stabilna, v omrežju predvidoma spet jutri

16.2.2017 | 10:00

Nuklearna elektrarna Krško (Foto: arhiv DL)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je obvestila republiško Upravo za jedrsko varnost, da je danes nekaj pred pol deveto zjutraj prišlo do samodejne zaustavitve elektrarne. Vsi varnostni sistemi so pravilno delovali, osebje elektrarne pa je ustrezno ukrepalo. Elektrarna je trenutno v stabilnem zaustavljenem stanju, poroča STA.

Uprava dogodek spremlja in bo javnost sproti obveščala o nadaljnjem dogajanju, so sporočili. Kot pa je za STA pojasnil direktor uprave Andrej Stritar, razlogi za zaustavitev še niso točno znani, naj bi pa prišlo do napake pri regulaciji nivoja vode v uparjalniku. Preiskava vzrokov zaustavitve še poteka.

Ob stabilnem obratovanju na polni moči se je danes zjutraj Nuklearna elektrarna Krško samodejno zaustavila zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode na klasičnem delu elektrarne. Ob samodejni zaustavitvi so bili vsi odzivi sistemov pričakovani in ni bilo nikakršnih vplivov na okolje. Elektrarna je v varnem stanju zaustavitve, so nekaj po 11. uri sporočili iz krške nuklearke.

Poteka natančna diagnostika okvare ventila. Ta bo predvidoma odpravljena še danes. Ob zdaj razpoložljivih informacijah ponoven zagon elektrarne in priključitev na omrežje pričakujemo tekom jutrišnjega dne, so še zapisali v sporočilu.

