Vrtičkarji plesali in peli za nov vrtec

16.2.2017 | 15:15

Šentjernej - Včeraj popoldne sta se v Kulturnem centru Primoža Trubarja zvrstili kar dve prireditvi z naslovom Vrtec poje in pleše. Dvorana je bila obakrat polna, saj so v pestrem programu, polnem petja, plesa in deklamacij, nastopili otroci Vrtca Čebelica Šentjernej, ki obiskujejo interesne dejavnosti pod mentorstvom vzgojiteljic. Prireditve tako niso zamudili starši in stari starši otrok, pa tudi mnogi drugi občani, saj je bil dogodek dobrodelen. Ob koncu druge predstave je prišel tudi župan Radko Luzar.

Ana Srpčič (spredaj na desni).

Kot pove ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič, bodo razliko med stroški najema dvorane in izkupičkom od vstopnic (3 evre) nakazali na podračun občine za nov vrtec. To se ne bo zgodilo prvič, saj so na ta način pomagali že lani. Ravnateljica je ob koncu pozdravila obiskovalce in se zahvalila sodelavcem, »ki se s toliko dobre volje, znanja in ustvarjalnosti lotevajo velikih projektov.« Na odru se je predstavilo okrog 180 otrok, starih od dveh do šest let, iz enot, kjer bivajo malo starejši otroci: Čebelica, Petelinček in Živžav.

Srpčičeva pove, da kar malo zaskrbljeno čakajo na rezultate spomladanskega vpisa v vrtec, seveda iz izkušenj iz preteklih let, ko je bilo otrok vedno več kot prostora oz. možnosti za varstvo. Upa, da bo v lokalni politiki prevladal razum in bo nov vrtec zdaj, ko je občina pridobila nepovratna sredstva, le postal realnost. »Seveda bomo potrpeli še eno leto in upali, da bodo tudi občinski svetniki znali stopiti skupaj (tako kot znamo v vrtcu) v dobro bodočih generacij. Morda pozabljamo, kako hitro se čas vrti. Čez dvajset let se bodo naši današnji varovanci vračali v vrtec kot starši!?« pravi Srpčičeva.

Vrtec Čebelica letos obiskuje 386 otrok.

Besedilo in foto: L. Markelj

