Odnesli so več mobilnih telefonov

16.2.2017 | 13:45

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Sevnica - V Sevnici so ponoči neznanci vlomili v prodajalno in odtujili več mobilnih telefonov. Okoliščine policisti še preiskujejo, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto intervenirali v 47 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 138 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec lažje poškodoval, in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin, so še sporočili.

J. S.