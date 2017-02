Fašjenk in Fašnik potrdila dobro sosedstvo

Dobova - Sinoči so se v Dobovi v Termah Paradiso srečali predstavniki Fašjenka Dobova in samoborskega Fašnika.

»Danes imamo drugo srečanje našega dobovskega Fašjenka in samoborskega Fašnik, ki prihaja iz sosednjega mesta na drugi strani naše državne meje. Lani smo podpisali mednarodni sporazum o trajnem medsebojnem sodelovanju in to letos nadaljujemo. Danes je tukaj tudi predstavnik Božo Novak iz Ključa iz sosednje Hrvaške,« je pojasnil Ivan Kovačič, predsednik sekcije Fašjenk pri Turističnem društvu Dobova, vodja XIX. Mednarodnega karnevala fašjenk Dobova 2017 in podpredsednik slovenske podružnice evropskega združenja karnevalskih mest.

Med Fašjenkovimi predstavniki na včerajšnjem srečanju so bili poleg fašjenkovega župana dr. Stresa, ki so mu šle največje časti večera, tudi člani "Lučke" žlahte, Turistično društvo Dobova pa je zastopala predsednica Branka Stergar osebno. Samoborski Fašnik so zastopali princ Fašnik, Štef fiškal, princesa Sraka in sudec Zlatko ter samoborski kavboji.

Fašjenkov župan je postavil na mizo steklenice županovega vina. K temu so dodali čisto pravi teran in s tem, so udeleženci simbolično poudarili tradicionalno prijateljstvo prebivalcev z obeh strani slovensko-hrvaške meje.

Samoborci so imeli s seboj harmonikarja.

Fašjenkov župan je v posebni izjavi za naš medij o sinočnjem dogajanju med drugim dejal: »Mi smo prevzeli oblast. Gospoda Molana smo dali na zaslužene počitnice. Šel bo staro dobovsko livarno s svojim občinskim svetom.«

Sinočnji slovensko-hrvaški vrh Fašjenk-Fašnik so v živo spremljali državljani. Dogodek je namreč potekal v restavraciji zdravilišča, kjer so tako obiskovalci večerjali ob živi glasbi in spremljajočem sporedu v dveh evropskih jezikih, in videti je bilo, da jih navdušuje.

Včerajšnji dogodek je bil hkrati tudi uvod v pustno dogajanje. Fašjenk Dobova bo v petek, 24. februarja, ob 13. uri prevzel oblast na občini Brežice, potem bo po številnih dogodkih v dneh, ki bodo sledili, organiziral v soboto, 4. marca, ob 14. uri XIX. mednarodni karneval fašjenk Dobova 2017. Samoborski Fašnik bo začel svoj program jutri ob 18. uri na Trgu velikanov fašnika v Samoboru, torej na trgu, ki so ga v središču mesta vzpostavili prav za tovrstne potrebe. Fašnikov spored bo v Samoboru trajal do 28. februarja.

