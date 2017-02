Črnomaljski Dom starejših občanov praznuje rojstni dan

16.2.2017 | 16:15

Črnomelj - 19. februarja, na črnomaljski občinski praznik, so pred 29 leti odprli Dom starejših občanov Črnomelj. Rojstni dan doma so danes praznovali s prireditvijo in odprtjem likovne razstave akademskega slikarja Roberta Lozarja z naslovom Moje poti.

Prisotne so pozdravili direktorica doma Valerija Lekić Poljšak, črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, semiški podžupan Bojan Jakša in predsednik skupščine socialnih zavodov Slovenije Samo Beričič. Kot je povedala direktorica, se lahko v domu s ponosom ozrejo na minula leta, saj so njihovi dosežki nesporni. Ves čas se dom razvija in raste. V zadnje letu pa so poleg rednega investicijskega vzdrževanja z lastnim denarjem v celoti prenovili del četrtega nadstropja in s tem stanovalcem zagotovili bolj kakovostno bivanje.

Roberta Lozarja in njegovo delo je predstavil likovni kritik Iztok Premrov. Dejal je, da je v Lozarjevem slikarstvu prepoznati elemente, ki ga vežejo na naravno in kulturno bogato okolje. Globoko v sebi pa še vedno hrani doživetja iz otroštva, ki jih je čutiti tudi v njegovih delih. Avtor slik pa je povedal, da je bila pogumna odločitev, da je začel slikati ovinke, kar počne občasno že od leta 2009. Po njegovem ne gre za vrhunsko umetnost, jih pa zelo rad slika.

V kulturnem programu so na prireditvi nastopili učenci Glasbene šole Črnomelj ter domski pevski zbor Jorgovan, ki ga vodi Marija Zupančič, na kitari pa ga je spremljal Tomaž Urh.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

