Gorelo ob progi; danes brez elektrike

17.2.2017 | 07:10

Simbolna fotografija (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.07 uri je gorela suha trava in podrast ob železniški progi v Potočni vasi, občina Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 18.10 je v naselju Dolenja vas, občina Ribnica, ob cesti gorela suha trava na površini desetih arov. Gasilci PGD Dolenja vas so požar pogasili.

Dimniški požar

Ob 20.10 so v dimniku stanovanjske hiše v Jerovi vasi, občina Grosuplje, gorele saje. Gasilci PGD Grosuplje so saje pogasili z gasilniki na prah, okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero in zadimljene prostore nadtlačno prezračili.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Vinica v občini Šmarješke Toplice, da ne bo pitne vode danes zaradi nujnih del na javnem vodovodu. Dela se bodo izvajala predvidoma med 8. in 10. uro.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JERNEJA VAS;

- od 11.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA 1988 na izvodu Pavičiči.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC izvod Kambič.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7.40 in 14.20 zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10.00 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Mokronog na območju TP Hrastno in Veliki Cirnik med 7.40 in 14.20 uro ter na območju nadzorništva Brežice na območju TP Velike Malence izvod vikend naselje Račič med 8. in 12. uro