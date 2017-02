Še enkrat tesno, a dovolj za polfinale

17.2.2017 | 08:30

Erjon Kastrati (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Krke so na povratni tekmi četrtfinala pokala Spar premagali Sixt Primorsko z 68:63 (21:14, 36:29, 53:43) in se uvrstili na zaključni turnir v Domžale. Prvo tekmo so dobili z 59:58.

Novomeški košarkarji so zadnji polfinalisti zaključnega turnirja, ki bo v soboto in nedeljo v Domžalah. Tam se bodo merili s Hopsi, drugi polfinalni par pa sestavljata Zlatorog in Union Olimpija. Krka je bila tokrat praktično celo tekmo v vodstvu, malce bolj vroče je postalo le v zadnjih minutah, a je domačim uspelo obdržati nekaj točk prej zagotovljene prednosti.

Novomeščani so bili tisti, ki so imeli v prvem polčasu pobudo, saj z izjemo uvodnih trenutkov niso zaostajali. V 18. minuti so prvič povedli za devet točk, v drugi polčas pa so nesli dve točki manj prednosti.

Krka je nov korak k zmagi naredila sredi tretje četrtine, ko je prvič pobegnila za dvomestno število točk, po košu in zadetem prostem metu Erjona Kastratija je pet minut pred koncem tega dela igre vodili s 47:35.

Zadnjih deset minut so Primorci začeli z desetimi točkami minusa, kar jim je dajalo še upanje na preobrat. Delni izid 8:0 na začetku zadnje četrtine je tehtnico sicer že močno nagnil na stran Krke (61:43), toda gostov to še ni odgnalo, saj so vrnili z enako mero in se slabih šest minut pred koncem približali na znosnih 61:53.

Toda Novomeščani so nato strnili vrste, znova pobegnili na varno razdaljo, toda ob koncu le poskrbeli za malce bolj vroč zaključek, ko so gostom dopustili dve trojki, po katerih je bila razlika minuto in deset sekund pred koncem le še pet točk (66:61).

Dobre pol minute pred zadnjo sireno je bila razlika le še štiri točke (67:63), a je Kastrati zatem zadel prosti met, nato pa dobil še skok v obrambi in tekma je bila odločena.

Dejan Mihevc, trener Krke: »Čestitam svojim fantom za zmago in uvrstitev na zaključni turnir. Tekmo smo dobili predvsem zaradi moštvene igre in visokega ritma v obrambi. Pomembna je bila le zmaga. Imeli smo vzpone in padce, še posebej pri +18 v zadnji četrtini smo padli. Tega si v pokalnih tekmah ne smemo dovoliti, a je vse skupaj zaradi visokega ritma igre tudi razumljivo. Fantje so dali res vse od sebe in zasluženo smo zmagali.«

Aleksander Sekulič, trener Sixta Primorska: »Ponosen sem na fante, ki so v zadnjih dveh dneh odigrali dve dobri tekmi. Žal se ni izšlo po naših željah, da bi napredovali v polfinale pokalnega tekmovanja. Smo pa pokazali določene kvalitete in karakter, kar je vzpodbudno pred nadaljevanjem prvenstva. Krka je danes stavila na fizično moč, kjer žal nismo bili konkurenčni. Glave gor, mi bomo delali naprej in verjamem, da bo ta ekipa samo še boljša.«

Pri domačih je bil s 15 točkami in osmimi skoki najboljši Kastrati, pri gostih pa je Duda Sanadze dosegel 18 točk, Nikola Gajić pa je sedmim točkam dodal 14 skokov.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Boltauzer (Maribor), Španič (Postojna) in Smrekar (Nova Gorica).

* Krka: Curry 11 (1:1), Kastrati 15 (9:11), Burić 2 (0:2), Luković 5, Rojc 2, Jukić 4, Dimec 8 (4:5), Čebular 11 (7:7), Ritlop 10.

* Sixt Primorska: Radulović 14 (2:4), Zupan 8, Čapin 6 (1:1), Gajić 7 (2:4), Sanadze 18, Zadnik 2, Kosi 6 (0:2), Morina 2.

* Prosti meti: Krka 21:26, Sixt Primorska 5:11.

* Met za tri točke: Krka 3:22 (Ritlop 2, Luković), Sixt Primorska 4:24 (Sanadze 2, Čapin, Gajić).

* Osebne napake: Krka 15, Sixt Primorska 26.

* Pet osebnih: Sanadze (40.).

B. B.