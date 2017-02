Skuhali zgodbico za rastočo knjigo

17.2.2017 | 09:45

Ravnateljica OŠ Brusnice Jasmina Hidek. (Foto: M. L.)

Velike Brusnice - Osnovna šola Brusnice je včeraj zaznamovala 6. obletnico svojega pristopa k Rastoči knjigi. Na prireditvi z naslovom Skuhajmo zgodbico so učenci nastopili z nekaj odrskimi uprizoritvami, med katerimi je bil tudi nastop številne folklorne skupine. V začetku slovesnosti je po himni, ki jo je na violo zaigral učitelj glasbe Andrej Kastrevc, zbrane nagovorila ravnateljica Jasmina Hidek.

Slavnostni govornik direktor javne agencije za knjigo in član upravnega odbora društva Rastoča knjiga Aleš Novak, je med drugim rekel, da Slovenci in Slovenke kupimo premalo dobrih knjig, da bi naše založbe lahko preživele brez državne podpore. Učencem je posebej rekel, naj berejo in uživajo v branju in naj ne dovolijo, da jim pametni telefoni usmerjajo življenje.

V imenu Rastoče knjige je spregovoril tudi Miha Japelj. Spomnil je, da Gimnazija Novo mesto izobražuje že 270 let. Obiskovali so jo številni znani ljudje. To se zdi Japlju pomembno tudi zato, ker pomeni slavno preteklost našega območja. »Za prihodnost se tudi ne bojim. Prihodnost ste vi. Topel veter prihaja z Dolenjske in iz Bele krajine in piha proti Ljubljani. Saj najbrž tudi s Štajerske, ampak z Dolenjske in iz Bele krajine prav gotovo,« je spodbujal Japelj, ki je pohvalil učence, češ, da so s svojimi nastopi na prireditvi pokazali veliko zavzetost in sposobnost.

Prireditve se je med drugimi udeležila tudi predsednica slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine Jožica Jožef Beg.

V šolski avli so si obiskovalci lahko ogledali med drugim knjige, ki jih je izdala osnovna šola Brusnice. Ta knjižna bera šteje že devet zvrstno različnih enot.

M. L.

